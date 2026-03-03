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Πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη από το 2024: Όσα είπαν για Μέση Ανατολή και Κύπρο
Πολιτική
13:24 - 03 Μαρ 2026

Πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη από το 2024: Όσα είπαν για Μέση Ανατολή και Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου είχε την Τρίτη (3/3) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Η συνάντηση, που διήρκησε περίπου 40 λεπτά, πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και εστίασε κυρίως στην προστασία των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπροστά στις κάμερες, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ενδιαφέρον του και επισήμανε: «Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης εστιάζονται στην ασφάλεια και τον επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Η προετοιμασία έχει γίνει σοβαρά, αλλά η μεταφορά τους εξαρτάται από το άνοιγμα των πτήσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στους ναυτικούς μας».

Σχετικά με το αίτημα της Κύπρου για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Ανταποκριθήκαμε πλήρως, καθώς οποιαδήποτε απειλή σε χώρα μέλος της ΕΕ είναι απαράδεκτη. Η ελληνική διπλωματία και οι Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του ελληνισμού, με την καρδιά και τη σημαία μας να είναι στην Κύπρο. Στόχος μας είναι η γρήγορη αποκλιμάκωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιστορικές οικονομικές επιπτώσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt42bwykh35?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι επικοινώνησε με τον Κύπριο Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, και σημείωσε: «Ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και τις πιθανές επιπτώσεις». Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην περιοχή και ότι η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, ιδιαίτερα του Κυπριακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα.

Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt40pi4s1sp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 13:38
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