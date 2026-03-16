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Ανάκαμψη στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – «Φλερτάρει» με τα $74.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:29 - 16 Μαρ 2026

Ανάκαμψη στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – «Φλερτάρει» με τα $74.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα (16/3), το Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά μετά από πέντε εβδομάδες το επίπεδο αντίστασης των 74.000 δολαρίων, ενώ και τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα κινούνται ανοδικά, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις διακυμάνσεις στο πετρέλαιο.  

Η άνοδος των τιμών προκάλεσε ρευστοποιήσεις σε traders με υψηλή μόχλευση στις αγορές παραγώγων κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με δεδομένα της CoinGlass, οι ρευστοποιήσεις ανήλθαν στα 370 εκατομμύρια δολάρια, με τη συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται από short sellers που αναγκάστηκαν να καλύψουν τις θέσεις τους.

Το συνολικό open interest της αγοράς αυξήθηκε κατά 8% στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, αυξάνοντας τη ρευστότητα και παρέχοντας την απαραίτητη ώθηση για περαιτέρω άνοδο.

Η άνοδος αυτή ήρθε καθώς οι επενδυτές στρέφονταν στο Bitcoin και σε άλλα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, λόγω της κλιμακούμενης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε πολυετή υψηλά.

Σημαντικά benchmarks όπως το Brent και το West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασαν τα 95 δολάρια το βαρέλι το καθένα, ενώ η Τεχεράνη απειλεί ότι οι τιμές θα φτάσουν μέχρι τα 200 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία για ανεξέλεγκτο πληθωρισμό

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επενδυτές φαίνεται να μετακινούν κεφάλαια από ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός προς τα κρυπτονομίσματα, βλέποντάς τα ως καλύτερο μέσο προστασίας έναντι αποδυνάμωσης του νομίσματος. Σημειωτέον ότι η τιμή του χρυσού υποχώρησε ξανά κάτω από τα 2.500 δολάρια μετά από πρόσφατα ρεκόρ, ενώ η τιμή του ασημιού έπεσε 3% τις τελευταίες 24 ώρες.

Δεδομένα της SoSoValue δείχνουν επίσης αύξηση της ζήτησης από θεσμικούς επενδυτές για ETFs κρυπτονομισμάτων. Τα Bitcoin ETFs στις ΗΠΑ προσέλκυσαν 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρών εισροών μέχρι στιγμής τον Μάρτιο, ενώ τα αντίστοιχα Ethereum ETFs είχαν εισροές 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε σύγκριση, το SPDR Gold Trust (GLD) παρουσίασε συνεχιζόμενες εκροές τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Η ανάκαμψη της αγοράς ήταν μεμονωμένο γεγονός που διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές αγορές της Ασίας σήμερα. Δείκτες όπως ο Hang Seng και ο Shanghai Composite στην Κίνα υποχώρησαν πάνω από 0,70%, ενώ ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία έπεσε πάνω από 1,2%.

Να σημειωθεί ότι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε υποχωρήσει έντονα πριν από την κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης, φτάνοντας τα χαμηλά των 63.000 δολαρίων στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η τρέχουσα άνοδος δείχνει ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει τους άμεσους κινδύνους πολέμου.

Ο Δείκτης Crypto Fear and Greed επανήλθε σε ουδέτερα επίπεδα

Η ανάκαμψη της αγοράς συνοδεύεται από βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες. Ο δείκτης Crypto Fear and Greed (δείκτης φόβου) κινείται ξανά σε ουδέτερα επίπεδα στο 40, από το ακραίο φόβο του 16 στις αρχές Μαρτίου. Αυτή η ουδέτερη τάση φαίνεται να έχει σταθεροποιήσει τον πάτο για τα βασικά περιουσιακά στοιχεία.

Θα συνεχίσει η άνοδος του Bitcoin;

Σύμφωνα με τους αναλυτές, στο άμεσο μέλλον, οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της αγοράς είναι η απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη και οι εξελίξεις στην κρίση με το Ιράν.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν γενικά ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 3,50%-3,75% ενώ θα συνεχίσει να υποδηλώνει στασιμότητα λόγω του υψηλού πληθωρισμού.

Αν η στρατιωτική σύγκρουση δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης, είναι πιθανή μια διατηρήσιμη ανάκαμψη στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, τυχόν αυστηρά σχόλια της Fed για τον επίμονο πληθωρισμό θα μπορούσαν να μειώσουν γρήγορα τον ενθουσιασμό της αγοράς.

Παράλληλα, αναλυτές της Marex υπογραμμίζουν βελτίωση στα σήματα της αγοράς spot που ενισχύουν την τρέχουσα ανάκαμψη.

«Το θετικό premium της Coinbase για πρώτη φορά σε 10 εβδομάδες είναι μια λεπτομέρεια που οι επενδυτές πρέπει να προσέξουν», σημείωσαν οι αναλυτές της Marex σε δήλωση στο crypto.news.

«Δείχνει ότι η ζήτηση στην αγορά spot επιστρέφει, αντί η άνοδος να προέρχεται μόνο από κλείσιμο short θέσεων. Όταν το premium γίνεται θετικό, οι αναρτήσεις κερδών τείνουν να διατηρούνται καλύτερα, γιατί το πραγματικό χρήμα ενισχύει τις προσφορές αντί να κλείνουν οι traders μόνο τις short θέσεις τους.»

Ημερήσιες τάσεις

Λίγοι μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος) το Bitcoin «παίζει» στα 73.703,15 δολάρια με κέρδη 2,89%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει ανέβει στα 1,47 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά βρίσκεται κάτω από το 57%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κινείται στα 2.279,68 δολάρια καταγράφοντας κέρδη κοντά στο 8,10% και το Solana διαπραγματεύεται στα 93,86 δολάρια με άνοδο 6,36%, ενώ το ΒΝΒ κερδίζει 2,53% στα 678,51 δολάρια και το XRP βρίσκεται στο 1,47 δολάριο με κέρδη 3,36%.

Dogecoin και Cardano κινούνται, επίσης, ανοδικά, με το πρώτο να «παίζει» στο 0,1000 δολάριο με άνοδο 4,04% και το δεύτερο να κερδίζει 7,59% στο 0,2855 δολάριο.

Εν τω μεταξύ, το Monero σημειώνει άνοδο κατά 1,26% στα 362,21 δολάρια και το Litecoin «παίζει» στα 57,41 δολάρια με κέρδη 3,60%, ενώ το Shiba Inu είναι περί του 0,000006115 δολαρίου με κέρδη κοντά στο 4,7%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε 24ωρη βάση και παίζει κοντά στα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko.

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