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Bitcoin: Μια ανάσα από τα $78.000 μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Νομίσματα
19:28 - 17 Απρ 2026

Bitcoin: Μια ανάσα από τα $78.000 μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Υψηλό διμήνου έπιασε το Bitcoin μετά την ανακοίνωση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων για όσο διαρκέσει η εκεχειρία· είδηση που αναπτέρωσε τις ελπίδες των επενδυτών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κι επιστροφή στην κανονικότητα.  

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα δεν άργησε να αντιδράσει στα καλά νέα, ενώ ήδη από το πρωί είχε πάρει την ανηφόρα «παίζοντας» κοντά στα 75.000 δολάρια. Ωστόσο, μετά την ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, το Bitcoin άρχισε και πάλι να ανεβαίνει. Έτσι, το απόγευμα της Παρασκευής (17/4) κινείται στα 77.885,13 δολάρια με 24ωρα κέρδη κοντά στο 5%.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει ανέβει στα 1,5 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του «παίζει» στο 57%.

Παράλληλα, το Ethereum κινείται στα 2.448,55 δολάρια – αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για μία μεγαλύτερη άνοδο που θα το φέρει ξανά στο κατώφλι των 3.000 δολαρίων – με κέρδη 5,7% περίπου.

Το Solana κερδίζει 4,97% στα 90,22 δολάρια, το ΒΝΒ ενισχύεται κατά 2,99% στα 644,53 δολάρια και το XRP «παίζει» στο 1,5 δολάριο με +5,51%.

Την ίδια ώρα, το Dogecoin κινείται στο 0,1014 δολάριο με κέρδη 4,7% και το Cardano στο 0,2648 δολάριο με +5,22%. Ενώ το Monero διαπραγματεύεται στα 351,49 δολάρια με άνοδο 2,81% και το Litecoin στα 56,78 δολάρια με κέρδη 2,42%.

Ανοδικά κινείται και το token του Τραμπ (Official Trump) με κέρδη 2,25% που το φέρνουν στα 3,05 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς σημειώνει ημερήσια άνοδο 4,1% και αγγίζει τα 2,715 τρισ. δολάρια.

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