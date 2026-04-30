Αμυντική στάση στα crypto – «Ζωντανό» το ανοδικό σενάριο για τον Μάιο

Σε θέση άμυνας βρίσκεται το Bitcoin πέριξ των 76.000 δολαρίων, καθώς ο Απρίλιος πλησιάζει στο τέλος του· ωστόσο τα εποχικά δεδομένα δείχνουν ότι πιθανές διορθώσεις ενδέχεται να είναι βραχύβιες, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα ανοδική κίνηση τις επόμενες εβδομάδες.

Μετά τη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη (29/4) και παρότι τα επιτόκια έμειναν αμετάβλητα, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης υποχώρησε σε χαμηλό αρκετών ημερών, λίγο κάτω από τα 75.000 δολάρια, πριν ανακάμψει κατά περίπου 1.000 δολάρια. Το Ethereum και το HYPE κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων altcoins, ενώ το RAIN κινήθηκε αντίθετα στην τάση, σημειώνοντας άνοδο 6%.

Ευοίωνα «σήματα» για τον Μάιο

Συγκρίνοντας στοιχεία από το 2013, ο Μάιος φαίνεται πως είναι συνήθως ένας θετικός μήνας για το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, με κέρδη σε 7 από τα τελευταία 13 χρόνια. Αν και η μέση απόδοση περίπου 8% είναι χαμηλότερη σε σχέση με ισχυρότερους μήνες, όπως ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος, εξακολουθεί να υποδηλώνει θετική τάση.

Μετά την άνοδο περίπου 10% του Απριλίου, το εποχικό μοτίβο δείχνει ότι η ευρύτερη ανοδική τάση μπορεί να παραμείνει ενεργή. Η προοπτική ενισχύεται και από την αντίστοιχη θετική εποχικότητα του S&P 500, ο οποίος βρίσκεται ήδη κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Παράλληλα, οι συνεχόμενες καθαρές μηνιαίες εισροές στα spot ETF των ΗΠΑ δείχνουν ισχυρή θεσμική ζήτηση και ενισχύουν το ανοδικό σενάριο. Τα συγκεκριμένα ETF έχουν προσελκύσει πάνω από 1,8 δισ. δολάρια τον τρέχοντα μήνα, μετά τα 1,32 δισ. του Μαρτίου.

Ωστόσο, οι traders παρακολουθούν στενά τις αγορές ομολόγων, όπου η άνοδος των αποδόσεων λειτουργεί αρνητικά για τα επενδυτικά ρίσκου.

«Η αδυναμία του Bitcoin να διατηρηθεί πάνω από τα 78.000 δολάρια και η υποχώρηση προς τα 75.000 δείχνει ότι η αγορά αφομοιώνει το σήμα “higher-for-longer”», ανέφερε ο αναλυτής της Nansen, Jake Kennis, προσθέτοντας ότι «χωρίς έναν καταλύτη ρευστότητας, η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη σε εύρος, με τα μακροοικονομικά εμπόδια να περιορίζουν τη βραχυπρόθεσμη άνοδο».

Επιπλέον, κίνδυνο αποτελεί μια πιθανή επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας θα μπορούσαν να πιέσουν την παγκόσμια ανάπτυξη τον Μάιο.

«Ο Μάιος είναι ο μήνας όπου η καθυστέρηση τελειώνει και η πραγματική οικονομία αρχίζει να πληρώνει το κόστος», σημείωσε ο Markus Thielen, ιδρυτής της 10X Research.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 75.990,20 δολάρια περίπου με ημερήσιες απώλειες γύρω στο 2,05%. Η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,52 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κοντά στο 58%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum αγγίζει τα 2.256,66 δολάρια με απώλειες 3,22% και το Solana «παίζει» στα 82,94 δολάρια (-2,32%), ενώ το ΒΝΒ κινείται στα 615,40 δολάρια με πτώση 1,68%.

Το XRP πιάνει το 1,37 δολάριο (-1,79%), το Dogecoin «παίζει» με απώλειες 3,17% στο 0,1062 δολάριο και το Cardano βρίσκεται στο 0,2460 δολάριο με -2,09%, ενώ το Monero βρίσκεται στα 377,18 δολάρια υποχωρώντας κατά 1,44% και το Litecoin στα 55,68 δολάρια με -1,98%.

To token Rain καταγράφει από την προηγούμενη ημέρα αξιόλογη άνοδο και «παίζει», με κέρδη της τάξης του 6,4%, στο 0,007887 δολάριο. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 100 κορυφαίων alts έχει σημειώσει το WLFI, που πλέον βρίσκεται στο 0,06055 δολάριο με χασούρα 16,43% σε επίπεδο 24ωρου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει μειωθεί πάνω από 60 δισ. δολάρια από το χθεσινό υψηλό, στα 2,620 τρισ. δολάρια σύμφωνα με το CG.