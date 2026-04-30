Fed: Σταθερά επιτόκια με βαθιές ρωγμές – Ιστορική διάσπαση και αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα

Σε μια από τις πιο διχασμένες συνεδριάσεις των τελευταίων δεκαετιών, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, στέλνοντας όμως ένα σαφές μήνυμα αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) κράτησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%-3,75%, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών, ωστόσο η απόφαση συνοδεύτηκε από έντονες εσωτερικές διαφωνίες.

Η ψηφοφορία κατέληξε σε αποτέλεσμα 8-4, κάτι που είχε να καταγραφεί από το 1992, υπογραμμίζοντας το βάθος των αποκλίσεων στο εσωτερικό της Fed. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρέθηκε η κατεύθυνση της πολιτικής το επόμενο διάστημα. Ο διοικητής Stephen Miran τάχθηκε υπέρ άμεσης μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ τρεις περιφερειακοί πρόεδροι, αν και στήριξαν τη διατήρηση των επιτοκίων, καταψήφισαν το σκεπτικό της ανακοίνωσης, εκφράζοντας αντίθεση σε οποιοδήποτε σήμα μελλοντικής χαλάρωσης.

Κρίσιμο σημείο τριβής αποτέλεσε η διατύπωση περί «περαιτέρω προσαρμογών», η οποία ερμηνεύεται από τις αγορές ως ένδειξη ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα μπορούσε να είναι μείωση επιτοκίων. Οι διαφωνούντες αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός και δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών ενέργειας και γεωπολιτικών πιέσεων.

Την ίδια στιγμή, τα μακροοικονομικά στοιχεία παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, με τη δημιουργία 178.000 νέων θέσεων εργασίας τον Μάρτιο και την ανεργία να υποχωρεί στο 4,3%, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση χαλάρωση της πολιτικής. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, περιπλέκοντας τη στρατηγική της κεντρικής τράπεζας.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη «παύση» μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τη στάση αναμονής που έχει υιοθετήσει η Fed. Οι αγορές δεν προεξοφλούν σημαντικές αλλαγές έως το 2027, ενώ και οι ίδιοι οι αξιωματούχοι εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς την έκταση των μελλοντικών μειώσεων.

Στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον και η επικείμενη αλλαγή ηγεσίας. Η θητεία του προέδρου Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται στα μέσα Μαΐου, με τον Κέβιν Γουόρς να θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος. Η μετάβαση αυτή εντείνει την αβεβαιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου αναζωπυρώνεται η συζήτηση για την ανεξαρτησία της Fed.

Ο Πάουελ ξεκαθάρισε την Τετάρτη (30/4) στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει πρόωρα από το Διοικητικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της τράπεζας. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις έντονες πολιτικές πιέσεις που δέχεται η Fed, προειδοποιώντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να πλήξουν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής.

Η νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Fed χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις: επίμονος πληθωρισμός, ισχυρή αλλά εύθραυστη αγορά εργασίας, πολιτικές πιέσεις και εσωτερικές διαφωνίες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα καθορίσει όχι μόνο την πορεία των επιτοκίων, αλλά και την ισορροπία μεταξύ οικονομικής σταθερότητας και θεσμικής ανεξαρτησίας.