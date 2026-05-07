Bitcoin: Ασκήσεις ισορροπίας στα $81.000 – Οι καταλύτες της αγοράς

Στα 81.000 δολάρια «παλεύει» να διατηρηθεί το Bitcoin νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (7/5), επίπεδο που προηγουμένως είχε χάσει, με την ευρύτερη αγορά να κινείται πτωτικά.

Θετικό σημάδι για την αγορά crypto ότι προς το παρόν οι μακροοικονομικές και αγοραστικές συνθήκες παραμένουν σχετικά υποστηρικτικές. Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου και τα ιστορικά υψηλά του χρυσού, μαζί με τις σταθερές εισροές σε ETF και τη βελτίωση των on-chain δεδομένων, στηρίζουν το σενάριο περαιτέρω ανόδου.

Αναλυτές της Marex ανέφεραν τρεις βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν αν το BTC θα συνεχίσει ανοδικά.

«Πρώτον, αν οι spot αγορές συνεχίσουν να αγοράζουν σε ανοδικές φάσεις και όχι μόνο στις πτώσεις. Δεύτερον, αν η διαθέσιμη προσφορά στα ανταλλακτήρια συνεχίσει να μειώνεται, κάτι που περιορίζει την άμεση πίεση πωλήσεων. Τρίτον, αν η αγορά παραγώγων παραμείνει υγιής χωρίς υπερθέρμανση. Αν αυτά ευθυγραμμιστούν, η πορεία προς τα μέσα των 80.000 δολαρίων ανοίγει γρήγορα», ανέφεραν.

Ο αναλυτής της FxPro, Alex Kuptsikevich, δήλωσε ότι η πρόσφατη διόρθωση μοιάζει περισσότερο με παύση παρά με εξάντληση της τάσης.

«Αυτή η παύση συνέπεσε και με τον RSI να εισέρχεται σε υπεραγορασμένη ζώνη (>70) σε ημερήσια γραφήματα. Είναι ανησυχητικό ότι οι προηγούμενες τρεις φορές που συνέβη αυτό (Αύγουστο, Οκτώβριο και Ιανουάριο) ακολούθησαν έντονες πωλήσεις. Είναι λογικό οι επενδυτές να κάνουν ένα διάλειμμα για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να συγκεντρώσουν δυνάμεις», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, στις παραδοσιακές αγορές, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,32%, αντιστρέφοντας την αρχική άνοδο προς το 4,46%, εξέλιξη που θεωρείται θετική για τα επενδυτικά ρίσκα.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνεχίζει παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος για να στηρίξει το γιεν, ενώ αρκετά ασιατικά νομίσματα παραμένουν υπό πίεση λόγω της πρόσφατης αύξησης στις τιμές του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Παράλληλα, τα futures του Nasdaq κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ημερήσιες τάσεις

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin «παίζει» στα 1,635 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του κινείται στο 58,5%, ενώ την ίδια ώρα η τομή του αγγίζει τα 81.000 δολάρια με πτωτικές όμως τάσεις, που μέχρι στιγμής το φέρνουν στο -1,49% σε ημερήσια βάση.

Το Ethereum κινείται στα 2.333,50 δολάρια με απώλειες 2,98%, το Solana «παίζει» στα89,82 δολάρια με +0,18% και το ΒΝΒ στα 648,02 δολάρια με -1,19%.

Εν τω μεταξύ, το XRP υποχωρεί κατά 2,2% στο 1,41 δολάριο και το HYPE κάνει «βουτιά» 3,1% στα 42,99 δολάρια, ενώ το Cardano κινείται στο 0,2693 δολάριο με -0,96% και το Dogecoin στο 0,1114 δολάριο με «βουτιά» 4,03%.

Το Monero, επίσης, κατρακυλάει κατά 3,57% στα 416,35 δολάρια και το Litecoin υποχωρεί κατά 0,96% στα 57,29 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει λίγο κάτω από τα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko.