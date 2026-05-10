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Το τέλος της βεβαιότητας; Πώς πετρέλαιο και γεωπολιτική δοκιμάζουν την «κυριαρχία» του δολαρίου
Νομίσματα
20:24 - 10 Μάι 2026

Το τέλος της βεβαιότητας; Πώς πετρέλαιο και γεωπολιτική δοκιμάζουν την «κυριαρχία» του δολαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα διεθνές οικονομικό σύστημα που για δεκαετίες στηρίχθηκε στη σύνδεση του πετρελαίου με το δολάριο, οι πρόσφατες εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τη σταθερότητα και τη μελλοντική ισχύ του αμερικανικού νομίσματος.

Όπως επισημαίνει ο Economist, από τη δεκαετία του 1970 έχει διαμορφωθεί μια άτυπη αλλά καθοριστική συμφωνία: το πετρέλαιο τιμολογείται σχεδόν αποκλειστικά σε δολάρια, δημιουργώντας μια σταθερή παγκόσμια ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα και ενισχύοντας τη διεθνή του κυριαρχία. Το σύστημα αυτό, γνωστό ως «πετροδολάριο», αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, σήμερα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η αυξημένη χρήση οικονομικών κυρώσεων από τις ΗΠΑ φαίνεται να ενισχύουν τις τάσεις διαφοροποίησης από το δολάριο. Αν και το καθεστώς του πετροδολαρίου παραμένει κυρίαρχο, οικονομικοί αναλυτές αναγνωρίζουν πλέον ότι εμφανίζονται οι πρώτες ρωγμές στο σύστημα.

Ο ίδιος ο όρος «πετροδόλαρα» αποδίδεται στον Αιγύπτιο οικονομολόγο Ιμπραήμ Οουέις το 1974, σε μια περίοδο όπου τα έσοδα από το πετρέλαιο επανεπενδύονταν σε διεθνείς αγορές μέσω του δολαρίου, στο πλαίσιο και της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας.

Στο σημερινό περιβάλλον, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, ο δείκτης ICE U.S. Dollar Index υποχώρησε πρόσφατα στο 97,63, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Οι κινήσεις αυτές, όπως σημειώνουν πηγές της Wall Street στο MarketWatch, δεν συνάδουν με τις παραδοσιακές προσδοκίες ενίσχυσης του δολαρίου σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η πορεία του νομίσματος από την αρχή του 2026 χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ασταθής. Τον Ιανουάριο το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό τετραετίας, επίπεδα που επανεξετάστηκαν και τον Φεβρουάριο, οδηγώντας ορισμένους επενδυτές να μιλούν ακόμη και για πιθανή στρατηγική «sell America». Παρά τη μεταγενέστερη προσωρινή ενίσχυση λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, η τάση αποδυνάμωσης επανήλθε μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας.

Πίσω από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, ωστόσο, αναλυτές εντοπίζουν βαθύτερες διαρθρωτικές μεταβολές. Ο Τζον Τούρεκ, ιδρυτής της JST Advisors, σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συγκριτικά ισχυρότερη θέση έναντι άλλων οικονομιών σε περίπτωση ενεργειακών κραδασμών, λόγω της εγχώριας παραγωγής και διύλισης πετρελαίου, αλλά και της μικρότερης εξάρτησής τους από τις εισαγωγές.

Παράλληλα, το πετρέλαιο εξακολουθεί να τιμολογείται σε δολάρια, γεγονός που θεωρητικά ενισχύει τη ζήτηση του νομίσματος όταν αυξάνονται οι τιμές ενέργειας. Επιπλέον, η αμερικανική οικονομία εμφανίζει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αύξηση ΑΕΠ περίπου 2% σε ετήσια βάση το α’ τρίμηνο του 2026, ενώ σημαντική ώθηση προέρχεται από επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής, οι προσδοκίες για τη Federal Reserve έχουν επίσης αναθεωρηθεί. Ενώ αρχικά αναμενόταν μείωση επιτοκίων, η ενεργειακή αστάθεια έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές να θεωρούν πλέον πιθανότερη τη διατήρηση ή ακόμη και την αύξησή τους, εξέλιξη που παραδοσιακά θα ενίσχυε το δολάριο.

Ωστόσο, η αγορά δεν φαίνεται να αντιδρά σύμφωνα με τα κλασικά μακροοικονομικά μοντέλα. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και το 2025, όταν οι δασμοί που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ενίσχυσαν το δολάριο, όπως αναμενόταν, αλλά συνέβαλαν σε περαιτέρω αποδυνάμωσή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data, το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη ετήσια επίδοση του δολαρίου από τη δεκαετία του 1970.

Αναλυτές αποδίδουν μέρος αυτής της συμπεριφοράς στην αλλαγή στάσης των διεθνών επενδυτών, οι οποίοι ενδέχεται να επαναξιολογούν την εξάρτησή τους από την αμερικανική οικονομία και αγορά.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προοπτική του δολαρίου παραμένει αμφίσημη. Παρότι οι θεμελιώδεις παράγοντες θα μπορούσαν να στηρίξουν την ισοτιμία του, η αγορά δείχνει να λειτουργεί με πιο σύνθετα και συχνά απρόβλεπτα κριτήρια.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν το δολάριο παραμένει ισχυρό, αλλά υπό ποιες συνθήκες μπορεί να διατηρήσει τον παραδοσιακό του ρόλο ως κυρίαρχο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωοικονομικής αβεβαιότητας.

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