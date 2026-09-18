Νόμπελ: Περισσότερα χρήματα στους φετινούς νικητές – $1,22 εκατ. για κάθε βραβείο

Σε αύξηση του χρηματικού ποσού που συνοδεύει τα βραβεία Νόμπελ προχωρά το Ίδρυμα Νόμπελ, με το ποσό να διαμορφώνεται πλέον στα 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, περίπου 1,22 εκατ. δολάρια, για κάθε μία από τις έξι κατηγορίες.

Η αύξηση ανέρχεται σε 9% και αφορά τα βραβεία Φυσικής, Χημείας, Ειρήνης, Λογοτεχνίας, Οικονομικών και Ιατρικής ή Φυσιολογίας.

«Με την αύξηση του χρηματικού ποσού του βραβείου, στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη σημασία του Βραβείου Νόμπελ και διασφαλίζουμε ότι το χρηματικό τμήμα του βραβείου διατηρεί την αξία του στον χρόνο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Νόμπελ, Χάνα Στιάρνε.

Από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Οι φετινοί νικητές των βραβείων Νόμπελ θα ανακοινωθούν από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου. Οι ανακοινώσεις πραγματοποιούνται φέτος κατά την 125η επέτειο από την απονομή των πρώτων βραβείων.

Τα Νόμπελ θεσπίστηκαν βάσει της διαθήκης του Σουηδού εφευρέτη του δυναμίτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ. Τα πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν το 1901 και συνοδεύονταν τότε από χρηματικό έπαθλο 150.782 σουηδικών κορωνών ανά κατηγορία, σύμφωνα με το Ίδρυμα Νόμπελ.

Η νέα αύξηση του χρηματικού επάθλου εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να διατηρείται η αξία του βραβείου σε βάθος χρόνου, ενώ το Νόμπελ παραμένει ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στους τομείς που καλύπτει.