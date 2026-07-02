Κρυπτονομίσματα: Ο Τραμπ κέρδισε $1 δισ., ενώ οι υποστηρικτές του έχασαν μια περιουσία

Εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι οι δραστηριότητες του προέδρου Τραμπ στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων ήταν ιδιαίτερα επικερδείς. Ωστόσο, η εντυπωσιακή αποκάλυψη ότι οι επενδύσεις αυτές του απέφεραν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο περασμένο έτος ανέδειξε τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την οικονομική πραγματικότητα του προέδρου από εκείνη πολλών επενδυτών που επέλεξαν να επενδύσουν στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μαζί του.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, ο Τραμπ εισέπραξε τεράστια ποσά εκδίδοντας νέα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία — τα tokens της World Liberty και τα λεγόμενα memecoins. Όμως όσοι τα αγόρασαν σε υψηλές τιμές είδαν στη συνέχεια την αξία τους να καταρρέει, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πτώσης της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Οι πολιτικοί υποστηρικτές και οι φανατικοί των crypto που εμπιστεύθηκαν το όνομα Τραμπ έμειναν τελικά με τις ζημιές. Για τον πρόεδρο ήταν ένα «crypto καλοκαίρι», ενώ για εκείνους ένας «crypto χειμώνας».

Περίπου τα δύο τρίτα των επενδυτών στο memecoin του Τραμπ βρίσκονται σήμερα σε ζημία, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κρυπτονομισμάτων Nansen, η οποία παρακολουθεί 1,48 εκατομμύρια ψηφιακά πορτοφόλια που αγόρασαν το token από την κυκλοφορία του, τον Ιανουάριο του 2025. Πολλοί υποστηρικτές ξόδεψαν μερικές χιλιάδες δολάρια για νομίσματα Trump, ενώ οι μεγαλύτεροι επενδυτές διέθεσαν εκατομμύρια. Η ανάλυση της Nansen σε 26.663 πορτοφόλια έδειξε ότι το 85% όσων αγόρασαν το token $WLFI της World Liberty στη δευτερογενή αγορά βρίσκεται επίσης σε ζημία.

Ο Τραμπ, ο οποίος το 2021 είχε χαρακτηρίσει το bitcoin «απάτη» που απειλεί το δολάριο των ΗΠΑ, ηγείται πλέον ενός Λευκού Οίκου που έχει δεσμευτεί να καταστήσει την Αμερική την «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο». Καθώς η κυβέρνησή του χαλάρωσε τη ρυθμιστική εποπτεία σε έναν κλάδο γνωστό για τις έντονες διακυμάνσεις του, η εκτεταμένη δραστηριότητα της οικογένειας Τραμπ στα crypto εξαπλώθηκε σχεδόν σε κάθε γωνιά της αγοράς, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων από οργανώσεις εποπτείας της δεοντολογίας. Παράλληλα, οι τιμές του bitcoin υποχώρησαν σημαντικά.

Αυτό προκάλεσε απογοήτευση τόσο σε ορισμένους από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του προέδρου όσο και σε συμμάχους του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στο Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στην Trump Media και όπου πολλοί χρήστες συζητούν για επενδύσεις που σχετίζονται με τον Τραμπ συνοδεύοντάς τες με emoji πυραύλων, αρκετοί εμφανίστηκαν την Τετάρτη ιδιαίτερα κυνικοί.

«Η επένδυσή μου είναι πλέον σκουπίδι», έγραψε ένας χρήστης αναφερόμενος στα tokens της World Liberty Financial.

Ωστόσο, στην αγορά των crypto, όπου τα memecoins μπορούν να χάσουν την αξία τους μέσα σε ελάχιστο χρόνο και οι λεγόμενες «rug pulls» (περιπτώσεις όπου οι δημιουργοί εγκαταλείπουν ένα έργο αφού αποσπάσουν τα χρήματα των επενδυτών) αποτελούν διαρκή απειλή, αρκετοί επενδυτές αντιμετωπίζουν τις απώλειές τους ως μέρος του παιχνιδιού.

Το... παιχνίδι του Τραμπ και οι αντιδράσεις

Λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του, ο Τραμπ λάνσαρε το memecoin $TRUMP, το οποίο έφτασε σε κεφαλαιοποίηση σχεδόν 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν καταρρεύσει κατά 97%, με την αξία του σήμερα να διαμορφώνεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τραμπ και οι γιοι του συνέβαλαν επίσης στη δημιουργία της World Liberty Financial, της βασικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικογένειας στον χώρο των crypto.

Στη συνέχεια, το εγχείρημα κυκλοφόρησε ένα stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο λίγο πριν ο Τραμπ υπογράψει τον νόμο Genius Act, ο οποίος θεσπίζει ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτού του είδους τα ψηφιακά νομίσματα.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές δεν συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. «Ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ — ούτε πρόκειται να εμπλακούν — σε συγκρούσεις συμφερόντων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. «Όλες οι ενέργειες του προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του γίνονται προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.»

Η εκτίναξη των εσόδων του Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα προστέθηκε στα ήδη αυξημένα κέρδη από τις παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις του σε ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ, καθώς και στις αυξανόμενες συμμετοχές του σε μετοχές εταιρειών όπως η Nvidia και η Meta, σύμφωνα με τις οικονομικές δηλώσεις.

Ο ίδιος υποβάθμισε τη σημασία αυτών των κερδών, αποδίδοντάς τα στην άνοδο του χρηματιστηρίου, το οποίο έχει καταγράψει επανειλημμένα ιστορικά υψηλά τους τελευταίους μήνες.

«Ξέρετε γιατί κερδίζω χρήματα; Επειδή το χρηματιστήριο ανεβαίνει», είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Όλοι κερδίζουμε. Εγώ κερδίζω επειδή έχω πολλά χρήματα και μεγάλη ρευστότητα.»

Η αποκάλυψη αυτή ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες διαπραγματεύσεις για τη νομοθεσία που θα καθορίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων — μια βασική προτεραιότητα για πολλές εταιρείες του κλάδου που έχουν δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια σε δραστηριότητες άσκησης επιρροής.

Πολλοί Δημοκρατικοί αλλά και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν ότι το νομοσχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα απαγορεύουν στον πρόεδρο και σε άλλους αιρετούς αξιωματούχους να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα οι οποίες επηρεάζονται από τους ίδιους τους κανονισμούς που θεσπίζουν. Μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του Τραμπ, το ζήτημα αυτό ενδέχεται να καταστεί ακόμη πιο δύσκολο να επιλυθεί.

Η γερουσιαστής Σίνθια Λάμις (Ρεπουμπλικανή, Ουαϊόμινγκ), εκ των εισηγητών του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι η νομοθεσία θα περιλαμβάνει ισχυρές διατάξεις δεοντολογίας και ότι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των σχετικών ανησυχιών. Για να εγκριθεί από τη Γερουσία απαιτούνται 60 ψήφοι, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη στήριξη και ορισμένων Δημοκρατικών. Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Αυτό πρέπει να λυθεί, διαφορετικά δεν πιστεύω ότι θα συγκεντρώσουν τις απαραίτητες ψήφους», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγο (Δημοκρατικός, Αριζόνα), ο οποίος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα στηρίξει το νομοσχέδιο μόνο εφόσον περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις δεοντολογίας. Την Τρίτη έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Τραμπ βγάζει δισεκατομμύρια εκμεταλλευόμενος την προεδρία, ενώ παράλληλα αυξάνει το κόστος ζωής για τους εργαζόμενους.