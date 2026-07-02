«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Η τιμή του Bitcoin έχει επιστρέψει πάνω από τα 60.000 δολάρια, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά 21 μηνών που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα — και όχι άδικα.

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων blockchain από τη Glassnode, θετικές υποκείμενες τάσεις αρχίζουν να διαμορφώνονται, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το αρνητικό κλίμα που ακολούθησε την πτώση 20% τον Ιούνιο.

Η πιο σημαντική από αυτές τις τάσεις είναι η μεταβολή της καθαρής θέσης των μακροπρόθεσμων κατόχων, η οποία έχει περάσει ξανά σε θετικό έδαφος μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ρευστοποιήσεων. Ο δείκτης αυτός παρακολουθεί τη μεταβολή 30 ημερών στην προσφορά που κατέχουν πορτοφόλια τα οποία διακρατούν νομίσματα για τουλάχιστον 155 ημέρες (σχεδόν έξι μήνες), ταξινομώντας τα ως μακροπρόθεσμους επενδυτές στο μοντέλο της Glassnode.

Η τρέχουσα συσσώρευση εκτιμάται ότι κυμαίνεται περίπου μεταξύ 50.000 και 100.000 BTC σε καθαρή βάση, σύμφωνα με τη Glassnode. Αυτό αποτελεί αξιοσημείωτη θετική μεταβολή συμπεριφοράς, αν και ο ρυθμός συσσώρευσης παραμένει σχετικά περιορισμένος σε σύγκριση με προηγούμενες bull markets.

Για λόγους σύγκρισης, οι ανοδικές φάσεις του Νοεμβρίου 2024 και του Μαΐου 2025 είχαν δει καθαρή συσσώρευση από μακροπρόθεσμους κατόχους που πλησίαζε τα 400.000 BTC.

«Ιστορικά, οι διαρκείς μεταβάσεις από καθαρή διανομή σε καθαρή συσσώρευση εμφανίζονται συχνά σε περιόδους αδυναμίας της αγοράς, καθώς οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αυξάνουν σταδιακά τις θέσεις τους ενώ οι βραχυπρόθεσμοι μειώνουν τον κίνδυνο», ανέφερε η Glassnode στην τελευταία της έκθεση.

Ενδείξεις ευρείας συσσώρευσης και ενισχυμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος

Το σήμα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον όταν εξετάζεται η συνολική εικόνα συσσώρευσης μέσα από τον δείκτη Accumulation Trend Score της Glassnode. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τη συμπεριφορά αγοράς και πώλησης ανά μέγεθος πορτοφολιού σε χρονικό ορίζοντα 30 ημερών, σε κλίμακα από 0 έως 1. Τον τελευταίο μήνα έχει αυξηθεί αισθητά, δείχνοντας ότι πολλοί επενδυτές αγοράζουν σε χαμηλότερες τιμές.

Η πιο έντονη συσσώρευση καταγράφεται στα μικρά πορτοφόλια (κάτω από 1 BTC), τα οποία εμφανίζουν τιμές κοντά στο μέγιστο, περίπου 0,8–0,9. Πολύ ισχυρή αγοραστική τάση φαίνεται και στους μεσαίους κατόχους, δηλαδή σε πορτοφόλια με 100 έως 1.000 BTC, όπου οι δείκτες κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.

Τα πορτοφόλια της κατηγορίας 1–10 BTC και 10–100 BTC δείχνουν πιο ήπια αλλά σταθερή συσσώρευση, γύρω στο 0,6–0,7. Ακόμη και οι μεγάλοι κάτοχοι με 1.000–10.000 BTC έχουν περάσει σε καθαρά αγοραστική φάση, αλλά με πιο μέτριες ενδείξεις, περίπου 0,5–0,6.

Αντίθετα, οι πολύ μεγάλοι επενδυτές («φάλαινες») με πάνω από 10.000 BTC παραμένουν σχεδόν ουδέτεροι, γύρω στο 0,4–0,5, κάτι που δείχνει ότι δεν έχουν ακόμη μπει δυναμικά στη διαδικασία συσσώρευσης.

Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η αγορά ενισχύεται ταυτόχρονα σε πολλές κατηγορίες πορτοφολιών δείχνει πως τα επίπεδα γύρω στις 60.000 δολάρια θεωρούνται αρκετά ελκυστικά και προσελκύουν αγοραστές από διαφορετικά «στρώματα» της αγοράς.

Όπως σημειώνει η Glassnode, ιστορικά τέτοιες περίοδοι όπου η συσσώρευση είναι ευρεία σε όλα τα μεγέθη πορτοφολιών έχουν συχνά αποτελέσει βάση για πιο μακροπρόθεσμες ανοδικές κινήσεις, αν και χρειάζεται επιβεβαίωση με συνεχή αγοραστική δύναμη.

Ωστόσο, η εταιρεία τονίζει ότι είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσει κανείς για πλήρη φάση συσσώρευσης, καθώς οι μεγαλύτεροι κάτοχοι δεν έχουν μπει ακόμα δυναμικά στην αγορά ώστε η ανοδική τάση να γίνει αυτοτροφοδοτούμενη.

Ημερήσιες τάσεις

Γύρω στις 13:30 (ώρα Ελλάδος) το Bitcoin κινείται στα 61.180 δολάρια με κέρδη 4,42%. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,23 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά είναι γύρω στο 56%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum «παίζει» στα 1.644 δολάρια με κέρδη 5,6% και το Solana στα 80,16 δολάρια με άνοδο της τάξης του 7,24%.

Το XRP σημειώνει επίσης κέρδη (3,56%) στο 1,07 δολάριο και το HYPE ενισχύεται κατά 2,36% στα 64,18 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ κερδίζει 2,57% στα 555,58 δολάρια.

Το Dogecoin σημειώνει άνοδο της τάξης του 4,14% στο 0,07377 δολάριο και το Cardano κάνει άλμα 5,51% στο 0,1589 δολάριο, ενώ το Monero καταγράφει ηπιότερα κέρδη (+2,09%) στα 309,80 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κερδίζει 3% σε 24ωρη βάση και κινείται στα 2,182 τρισ. δολάρια.