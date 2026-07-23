Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

Η ανοδική πορεία του Bitcoin, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δεν κατάφερε να διατηρηθεί τις τελευταίες περίπου 36 ώρες. Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα υποχωρεί πλέον προς την περιοχή των 65.000 δολαρίων, όπου βρήκε ισχυρή στήριξη.

Συγκεκριμένα, το τέλος της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας σημαδεύτηκε από ακόμη μία αποτυχημένη προσπάθεια του Bitcoin να κινηθεί υψηλότερα. Η τιμή του είχε ενισχυθεί έως τα 65.600 δολάρια, μετά τα ευνοϊκά στοιχεία για τον πληθωρισμό (CPI) στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι πωλητές επανήλθαν δυναμικά, οδηγώντας το BTC έως τα 62.500 δολάρια την Παρασκευή.

Η διόρθωση αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς το Bitcoin ανέκαμψε γρήγορα και επέστρεψε στα 64.000 δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα επιχείρησε εκ νέου να διασπάσει τα 65.000 δολάρια, χωρίς επιτυχία, με αποτέλεσμα να διολισθήσει έως τα 63.750 δολάρια.

Από εκείνο το επίπεδο, οι αγοραστές ανέλαβαν ξανά τον έλεγχο, οδηγώντας το Bitcoin σε δύο συνεχόμενα ανοδικά κύματα. Η κίνηση κορυφώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν η τιμή άγγιξε τα 67.000 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων και πλέον ενός μήνα.

Παρ' όλα αυτά, η αντίσταση αποδείχθηκε ισχυρή. Το Bitcoin υποχώρησε στα 65.600 δολάρια χθες και έφτασε έως τα 65.300 δολάρια σήμερα, επίπεδο που λειτούργησε ως στήριξη. Αυτή τη στιγμή κινείται λίγο κάτω από τα 66.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει κάτω από τα 1,32 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων (Bitcoin dominance) έχει υποχωρήσει στο 56,5%, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, λίγο πάνω από τα 2,3 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) το Bitcoin αποδυναμώνεται κατά 0,47% στα 65.676,11 δολάρια και το Ethereum χάνει 0,23% στα 1.924,50 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το ΒΝΒ κινείται πτωτικά κατά 0,23% στα 569,14 δολάρια, το XRP υποχωρεί κατά 0,32% στα 1,13 δολάρια και το Solana σημειώνει ήπια πτώση 0,09% στα 77,52 δολάρια.

Από την άλλη, το HYPE ενισχύεται κατά 0,32% στα 59,25 δολάρια, το XMR καταγράφει κέρδη 1,66% στα 356,88 δολάρια και το LEO Token ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,09% στα 9,73 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP κερδίζει 2,01% στα 1,84 δολάρια.