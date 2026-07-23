ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin
Νομίσματα
13:22 - 23 Ιουλ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανοδική πορεία του Bitcoin, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δεν κατάφερε να διατηρηθεί τις τελευταίες περίπου 36 ώρες. Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα υποχωρεί πλέον προς την περιοχή των 65.000 δολαρίων, όπου βρήκε ισχυρή στήριξη.

Συγκεκριμένα, το τέλος της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας σημαδεύτηκε από ακόμη μία αποτυχημένη προσπάθεια του Bitcoin να κινηθεί υψηλότερα. Η τιμή του είχε ενισχυθεί έως τα 65.600 δολάρια, μετά τα ευνοϊκά στοιχεία για τον πληθωρισμό (CPI) στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι πωλητές επανήλθαν δυναμικά, οδηγώντας το BTC έως τα 62.500 δολάρια την Παρασκευή.

Η διόρθωση αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς το Bitcoin ανέκαμψε γρήγορα και επέστρεψε στα 64.000 δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα επιχείρησε εκ νέου να διασπάσει τα 65.000 δολάρια, χωρίς επιτυχία, με αποτέλεσμα να διολισθήσει έως τα 63.750 δολάρια.

Από εκείνο το επίπεδο, οι αγοραστές ανέλαβαν ξανά τον έλεγχο, οδηγώντας το Bitcoin σε δύο συνεχόμενα ανοδικά κύματα. Η κίνηση κορυφώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν η τιμή άγγιξε τα 67.000 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων και πλέον ενός μήνα.

Παρ' όλα αυτά, η αντίσταση αποδείχθηκε ισχυρή. Το Bitcoin υποχώρησε στα 65.600 δολάρια χθες και έφτασε έως τα 65.300 δολάρια σήμερα, επίπεδο που λειτούργησε ως στήριξη. Αυτή τη στιγμή κινείται λίγο κάτω από τα 66.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει κάτω από τα 1,32 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων (Bitcoin dominance) έχει υποχωρήσει στο 56,5%, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, λίγο πάνω από τα 2,3 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) το Bitcoin αποδυναμώνεται κατά 0,47% στα 65.676,11 δολάρια και το Ethereum χάνει 0,23% στα 1.924,50 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το ΒΝΒ κινείται πτωτικά κατά 0,23% στα 569,14 δολάρια, το XRP υποχωρεί κατά 0,32% στα 1,13 δολάρια και το Solana σημειώνει ήπια πτώση 0,09% στα 77,52 δολάρια.

Από την άλλη, το HYPE ενισχύεται κατά 0,32% στα 59,25 δολάρια, το XMR καταγράφει κέρδη 1,66% στα 356,88 δολάρια και το LEO Token ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,09% στα 9,73 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP κερδίζει 2,01% στα 1,84 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή
Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;
Ανεμοδείκτης

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων
Πολιτική

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του
Νομίσματα

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια
Νομίσματα

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών
Νομίσματα

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β&#039; τρίμηνο του 2026
Νομίσματα

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β' τρίμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:06

Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:51

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Φορολογία
23/07/2026 - 15:50

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:42

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 15:31

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:31

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/07/2026 - 15:25

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:17

Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:59

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:54

Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:46

Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 14:44

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς

Πολιτική
23/07/2026 - 14:43

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας

Πολιτική
23/07/2026 - 14:25

Κικίλιας: Εκπτώσεις υπάρχουν στις τιμές των εισιτηρίων, όχι στην ασφάλεια

ΑΜΥΝΑ
23/07/2026 - 14:25

Η Ελλάδα εκταμίευσε €118,2 εκατ. από το πρόγραμμα SAFE

Φορολογία
23/07/2026 - 14:18

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

Ναυτιλία
23/07/2026 - 14:13

MSC: Αποτυπώνει τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας στη διεθνής ανάδειξη της Ελλάδας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:05

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 14:03

ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:00

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Εργασιακά
23/07/2026 - 13:48

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 13:34

CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους

Οικονομία
23/07/2026 - 13:32

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Εμπορεύματα
23/07/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

Νομίσματα
23/07/2026 - 13:22

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 13:15

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;

Πολιτική
23/07/2026 - 13:06

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

Πολιτική
23/07/2026 - 13:04

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 12:56

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 12:50

Eurostat: «Πέταξαν» οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα – Στο +15,1% τον Ιούνιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ