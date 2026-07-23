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Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων
Πολιτική
13:04 - 23 Ιουλ 2026

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων

Reporter.gr Newsroom
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Ερωτήματα ως προς την πορεία χρηματοδότησης του Φράγματος Σέτας–Μανικίων αναδεικνύει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του Αντιπρόεδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, η οποία κατατέθηκε σε συνεργασία με τη Βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη.      

Η Επιτροπή υπογραμμίζει στην απάντησή της ότι δεν είναι, στο παρόν στάδιο, σε θέση να επιβεβαιώσει εάν το Φράγμα Σέτας–Μανικίων θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Απανθρακοποίησης. Όπως τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Hoekstra, το συνολικότερο έργο της απανθρακοποίησης στην Ελλάδα τελεί υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ τα στοιχεία των δράσεων-έργων που θα στηριχθούν από το Ταμείο, θα δημοσιοποιηθούν μετά το πέρας της αξιολόγησης.

Την ίδια στιγμή που χιλιάδες πολίτες των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να μην έχει δώσει σαφείς απαντήσεις για τον χρόνο και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως εάν το έργο δεν χρηματοδοτηθεί τελικά από το Ταμείο Απανθρακοποίησης, υπάρχουν εναλλακτικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την υλοποίησή του.

«Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαθιστά την πραγματική εικόνα. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι το Φράγμα Σέτας–Μανικίων έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση» υπογραμμίζουν Γ. Μανιάτης και Κ. Καζάνη.

Και καταλήγουν:

«Αντί να καλλιεργούνται προσδοκίες πριν ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή αξιολόγηση, απαιτείται υπεύθυνη ενημέρωση και ουσιαστική προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να ολοκληρωθεί επιτέλους ένα έργο κομβικής σημασίας για την ύδρευση, την άρδευση, την αγροτική παραγωγή και την αναπτυξιακή προοπτική της Εύβοιας.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο ερώτησης και απάντησης:

“Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002198/2026

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Χρηματοδότηση του φράγματος «Σέτα-Μανίκια»

Το φράγμα Σέτας-Μανικίων στην Εύβοια παραμένει ημιτελές από το 2005, παρότι αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας, που διαχρονικά πλήττονται από εξαιρετικά σημαντικές ελλείψεις πόσιμου νερού. Η ολοκλήρωση του έργου θα βελτιώσει σημαντικά την ύδρευση, την άρδευση, τη διαχείριση υδάτινων πόρων αλλά και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κλιματική ανθεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής.

Με βάση τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, το έργο σήμερα διαθέτει επικαιροποιημένες τεχνικές μελέτες και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, όμως εκκρεμεί η απόφαση χρηματοδότησής του. Δημόσιες αναφορές συσχετίζουν τη χρηματοδότηση του έργου με το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, με πόρους προερχόμενους από τη δημοπράτηση 25 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (EU ETS). Ωστόσο, παραμένει ασαφής η πορεία ένταξης του φράγματος στο εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει συμπεριλάβει η ελληνική κυβέρνηση το φράγμα «Σέτα-Μανίκια» στον κατάλογο έργων του Ταμείου Απανθρακοποίησης και, αν ναι, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της επένδυσης (εργασίες προς χρηματοδότηση, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα);

  2. Σε περίπτωση μη ένταξης του έργου στο Ταμείο Απανθρακοποίησης, ποια εναλλακτικά ενωσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του εν λόγω φράγματος;

Κατάθεση: 1.6.2026”

EL

E-002198/2026

Απάντηση του κ. Hoekstra

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(14.7.2026)

“1. Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) προσφέρει στο ελληνικό Ταμείο Απανθρακοποίησης έως και 25 εκατομμύρια δικαιώματα για την απανθρακοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα ελληνικά νησιά. Δεδομένου ότι το έργο απανθρακοποίησης τελεί υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10α παράγραφος 9 της οδηγίας για το ΣΕΔΕ, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώσες του έργου στο παρόν στάδιο. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώσες του έργου που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ελληνικού Ταμείου Απανθρακοποίησης θα δημοσιοποιηθούν μόλις επιβεβαιωθεί το έργο.

2. Εάν το έργο κατασκευής του φράγματος δεν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Απανθρακοποίησης, άλλα ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ. Μάλιστα, η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει στηρίξει επενδύσεις στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και οι υποδομές φραγμάτων. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει στηρίξει έργα όπως το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία στη Δυτική Ελλάδα, με συνεισφορά της ΕΕ ύψους περίπου 250 εκατ. EUR. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2021-2027, περίπου 2.1 δισ. EUR διατέθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για τη στήριξη της ασφαλούς πρόσβασης σε πόσιμο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των ανθεκτικών δημόσιων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή και την υλοποίηση έργων, όπως και των επενδύσεων που σχετίζονται με τα ύδατα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος και τους κανονισμούς.”

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