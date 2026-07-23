ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή
Πολιτική
13:06 - 23 Ιουλ 2026

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίαση την Πέμπτη (23/7) το ΚΥΣΕΑ με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, καθώς και ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, αλλά και το μεταναστευτικό.  

Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκε η «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικά που αφορούν στην αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αμυντικής ισχύος της χώρας.

Όπως έγραφε νωρίτερα το «R», η συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ελληνικές εταιρείες πρόκειται να αναλάβουν την ανάπτυξη του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (C2), μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα συστήματα που θα συγκροτούν την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ποια εξοπλιστικά εγκρίθηκαν

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

- Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»).

- Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

- Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων HERON 1.

- Μικρούς δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar), με δυνατότητα άμεσης παροχής δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο.

- Μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II, με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT.

- Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής του μαχητή.

- Τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium. Πρόκειται για την απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών της Embraer, με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτώνται μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα, λειτουργώντας ως «ιπτάμενα τάνκερ».

- Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

- Αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα.

- Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση λέιζερ, για την αναβάθμιση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache.

- Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, για τη δημιουργία δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν ολοκληρώσαμε», προαναγγέλλοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών για την περίοδο 2027–2037.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου», με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

«Επεξεργάζεται, δίνει προτεραιότητες και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από την παλιά εικόνα ενός συνόλου προσωπικού και συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις», υπογράμμισε.

Προστασία βασικών υποδομών

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ εγκρίθηκε επίσης η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030, που αφορά την προστασία βασικών υποδομών και υπηρεσιών έναντι απειλών και κρίσεων.

Έμφαση σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε, τέλος, για την εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και για την πορεία των μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, οι ροές έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των επιστροφών.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 13:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Ειδήσεις

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;
Ανεμοδείκτης

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία
Ειδήσεις

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.
Πολιτική

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
23/07/2026 - 14:18

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

Ναυτιλία
23/07/2026 - 14:13

MSC: Αποτυπώνει τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας στη διεθνής ανάδειξη της Ελλάδας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:05

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 14:03

ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:00

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Εργασιακά
23/07/2026 - 13:48

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 13:34

CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους

Οικονομία
23/07/2026 - 13:32

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Εμπορεύματα
23/07/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

Νομίσματα
23/07/2026 - 13:22

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 13:15

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου λόγω «χουντικών» ή λόγω Τσίπρα;

Πολιτική
23/07/2026 - 13:06

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

Πολιτική
23/07/2026 - 13:04

Κομισιόν προς Μανιάτη-Καζάνη: Δεν επιβεβαιώνει ακόμη τη χρηματοδότηση του Φράγματος Σέτας-Μανικίων

Ανεμοδείκτης
23/07/2026 - 12:56

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 12:50

Eurostat: «Πέταξαν» οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα – Στο +15,1% τον Ιούνιο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:49

Κωτσόβολος: Accessibility Partner του ΚΠΙΣΝ για έναν πολιτισμό πιο προσβάσιμο σε όλους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:42

LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 12:38

Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:32

Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.

Οικονομία
23/07/2026 - 12:27

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:24

Μπρατάκος: Η 90η ΔΕΘ να σηματοδοτήσει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 12:13

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:03

Πανελλαδικές: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Πολιτική
23/07/2026 - 12:02

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:00

METLEN και HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:53

Έκτακτo δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το επόμενο 48ωρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:39

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG

Πολιτική
23/07/2026 - 11:32

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Οικονομία
23/07/2026 - 11:04

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ