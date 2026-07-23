ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίαση την Πέμπτη (23/7) το ΚΥΣΕΑ με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, καθώς και ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, αλλά και το μεταναστευτικό.

Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκε η «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικά που αφορούν στην αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αμυντικής ισχύος της χώρας.

Όπως έγραφε νωρίτερα το «R», η συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ελληνικές εταιρείες πρόκειται να αναλάβουν την ανάπτυξη του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (C2), μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα συστήματα που θα συγκροτούν την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ποια εξοπλιστικά εγκρίθηκαν

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

- Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»).

- Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

- Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων HERON 1.

- Μικρούς δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar), με δυνατότητα άμεσης παροχής δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο.

- Μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II, με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT.

- Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής του μαχητή.

- Τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium. Πρόκειται για την απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών της Embraer, με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτώνται μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα, λειτουργώντας ως «ιπτάμενα τάνκερ».

- Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

- Αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα.

- Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση λέιζερ, για την αναβάθμιση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache.

- Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, για τη δημιουργία δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν ολοκληρώσαμε», προαναγγέλλοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών για την περίοδο 2027–2037.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου», με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

«Επεξεργάζεται, δίνει προτεραιότητες και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από την παλιά εικόνα ενός συνόλου προσωπικού και συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις», υπογράμμισε.

Προστασία βασικών υποδομών

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ εγκρίθηκε επίσης η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030, που αφορά την προστασία βασικών υποδομών και υπηρεσιών έναντι απειλών και κρίσεων.

Έμφαση σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε, τέλος, για την εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και για την πορεία των μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, οι ροές έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των επιστροφών.