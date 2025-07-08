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Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές υπό τη «σκιά» των δασμών Τραμπ
Χρηματιστήρια
09:43 - 08 Ιουλ 2025

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές υπό τη «σκιά» των δασμών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν κινήθηκαν ανοδικά στη συνεδρίαση της Τρίτης (8/7), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους.

Τα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Καζακστάν και την Τυνησία θα υπόκεινται σε δασμούς 25% από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με τις επιστολές που δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Άλλες αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού που αντιμετωπίζουν υψηλότερους δασμούς περιλαμβάνουν την Ινδονησία, η οποία θα επιβαρυνθεί με δασμούς 32%, το Μπαγκλαντές, στο οποίο επιβλήθηκε δασμός 35%, καθώς και την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, οι οποίες θα επιβαρυνθούν με δασμούς 36%, σύμφωνα με τις επιστολές του προέδρου. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές από το Λάος και τη Μιανμάρ θα επιβαρυνθούν με δασμό 40%.

Οι οικονομολόγοι της Citi Economics Research θεώρησαν ενδιαφέρουσα την εξαίρεση περιοχών όπως η Ταϊβάν, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Σρι Λάνκα και το Πακιστάν. «Οι αναδυόμενες οικονομίες για τις οποίες ελπίζουμε να επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο είναι η Ινδία και η Ταϊβάν, και πιθανώς το Ισραήλ, δεδομένης της συνάντησης του πρωθυπουργού Νετανιάχου με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψαν οι οικονομολόγοι σε σημείωμα.

Αναφερόμενοι στα σχόλια του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι θα σταλούν περίπου 100 επιστολές σε μικρότερες χώρες «με τις οποίες δεν έχουμε πολλές εμπορικές συναλλαγές», οι οικονομολόγοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι εκείνες που δεν έχουν ακόμη λάβει επιστολές «θα μπορούσαν να λάβουν ελάχιστο βασικό δασμό 10%».

Οι αναλυτές της Barclays, εν τω μεταξύ, λένε ότι «δεν πρέπει να εκπλαγεί κανείς» αν σταλούν περισσότερες επιστολές τις επόμενες ημέρες. Η έκπληξη, ωστόσο, θα είναι αν «οι αναθεωρήσεις των δασμολογικών συντελεστών είναι μεγάλες», έγραψαν σε σημείωμα την Τρίτη.

«Ενώ αυτοί οι δασμολογικοί συντελεστές — εάν εφαρμοστούν την 1η Αυγούστου — θα συνεπάγονται κινδύνους μείωσης των προβλέψεων μας για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, η νέα προθεσμία συνεπάγεται, επίσης, με παράταση προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις», πρόσθεσαν.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,35% στις 39,724.26 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix πρόσθεσε 0,27% και διαμορφώθηκε στις 2.819,49 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 1,83% στις 3,115.06 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,74% στις 784,25 μονάδες.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,83% στις 3.998,38 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,75% στις 24,066.97 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,02% στις 8,590.70 μονάδες μετά την απροσδόκητη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας να διατηρήσει τα επιτόκια στο 3,85%.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,04% στις 25,451.55 μονάδες και ο BSE Sensex κατέγραψε ήπια κέρδη της τάξης του 0,02% και διαμορφώθηκε στις 83.453,80 μονάδες

Τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν κατά τις ασιατικές ώρες, αφού οι νέοι δασμοί του Τραμπ οδήγησαν και τους τρεις βασικούς δείκτες της Wall Street στη χειρότερη ημέρα τους από τα μέσα Ιουνίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 09:43
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