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Ifo: Βελτίωση κλίματος για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία τον Ιούνιο
Ειδήσεις
09:23 - 08 Ιουλ 2025

Ifo: Βελτίωση κλίματος για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία βελτιώθηκε ξανά τον Ιούνιο, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ifo. 

Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» αυξήθηκε από τις μείον 19,0 μονάδες το Μάιο στις μείον 15,7 μονάδες τον Ιούνιο. Οι προσδοκίες ήταν λιγότερο απαισιόδοξες και η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν ήταν πλέον τόσο κριτική. «Αν και η κατάσταση δεν δίνει ακόμη λόγο για αισιοδοξία, υπάρχουν ενδείξεις ελπίδας μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων για σταδιακή ανάκαμψη», λέει η εμπειρογνώμονας του ifo, Katrin Demmelhuber.

Οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν, επίσης, λιγότερες δυσκολίες στην εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της επιχείρησής τους. Τον Ιούνιο, το 30,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το θεωρούν δύσκολο, σε σύγκριση με το 32,7% το Μάιο και το 36,5% τον Απρίλιο, πράγμα που σημαίνει ότι η αβεβαιότητά τους έχει μειωθεί για δύο συνεχόμενους μήνες.

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Ωστόσο, παραμένει υψηλότερη από ό,τι στην οικονομία συνολικά, όπου το ποσοστό ήταν 20,2% τον Ιούνιο. «Οι αυτοαπασχολούμενοι χρειάζονται τώρα ένα σαφές πλαίσιο και βεβαιότητα στον προγραμματισμό», δήλωσε η Demmelhuber.

Το κλίμα έχει βελτιωθεί σημαντικά, ιδίως μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, όπου οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως θετική για πρώτη φορά φέτος. Αναθεώρησαν, επίσης, προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τις επιχειρήσεις και τις πωλήσεις. Σε επίπεδο κλάδου, η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά στον τομέα των ταξιδιών, καθώς και για τους επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα και τις εταιρείες συμβούλων διαχείρισης.

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