Δασμοί 25%: Απογοήτευση σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα - Ελπίζουν να μεταπείσουν τον Τραμπ

Οι επιστολές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες επιβάλλονται υψηλοί δασμοί σε αρκετές χώρες, έχουν προκαλέσει «σοκ» και «απογοήτευση», ειδικά σε έθνη όπως η Ιαπωνία που προσδοκούσαν σε μία αμοιβαία συμφωνία.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Shigeru Ishiba δήλωσε ότι η επιβολή δασμών 25% από την πλευρά των ΗΠΑ ήταν «πραγματικά λυπηρή», τονίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο.

Η Ιαπωνία είναι μεταξύ των δύο εθνών που πρόκειται να δουν αύξηση του «αμοιβαίου» δασμολογικού συντελεστή που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον Απρίλιο. Οι ιαπωνικές εισαγωγές στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν δασμό 25%, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, υψηλότερο από το 24% που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.

Ο Ισίμπα σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει ένα σχέδιο για τη συνέχιση των συνομιλιών μέχρι την προθεσμία του Αυγούστου. «Ανάλογα με την απάντηση της Ιαπωνίας, το περιεχόμενο της επιστολής θα μπορούσε να αναθεωρηθεί», δήλωσε ο Ισίμπα στο υπουργικό συμβούλιο, ώρες αφότου ο Τραμπ δημοσίευσε ένα αντίγραφο των επιστολών του για τους δασμούς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της Νότιας Κορέας δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς με την κυβέρνηση Τραμπ για να «επιλύσουν γρήγορα τις εμπορικές αβεβαιότητες», ανέφερε το Yonhap News, επικαλούμενο δήλωση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε έναν γενικό δασμό 20% στις εισαγωγές από τη χώρα, αμετάβλητο από το «αμοιβαίο» επίπεδο δασμών που ανακοίνωσε τον Απρίλιο.

Ο Γέο Χαν-Κου, υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας, φέρεται επίσης να ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα, χάλυβα και άλλα αγαθά για κορεατικές εταιρείες σε συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ στην Ουάσινγκτον.