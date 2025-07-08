ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δασμοί 25%: Απογοήτευση σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα - Ελπίζουν να μεταπείσουν τον Τραμπ
Ειδήσεις
08:55 - 08 Ιουλ 2025

Δασμοί 25%: Απογοήτευση σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα - Ελπίζουν να μεταπείσουν τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι επιστολές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες επιβάλλονται υψηλοί δασμοί σε αρκετές χώρες, έχουν προκαλέσει «σοκ» και «απογοήτευση», ειδικά σε έθνη όπως η Ιαπωνία που προσδοκούσαν σε μία αμοιβαία συμφωνία.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Shigeru Ishiba δήλωσε ότι η επιβολή δασμών 25% από την πλευρά των ΗΠΑ ήταν «πραγματικά λυπηρή», τονίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο.

Η Ιαπωνία είναι μεταξύ των δύο εθνών που πρόκειται να δουν αύξηση του «αμοιβαίου» δασμολογικού συντελεστή που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον Απρίλιο. Οι ιαπωνικές εισαγωγές στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν δασμό 25%, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, υψηλότερο από το 24% που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.

Ο Ισίμπα σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει ένα σχέδιο για τη συνέχιση των συνομιλιών μέχρι την προθεσμία του Αυγούστου. «Ανάλογα με την απάντηση της Ιαπωνίας, το περιεχόμενο της επιστολής θα μπορούσε να αναθεωρηθεί», δήλωσε ο Ισίμπα στο υπουργικό συμβούλιο, ώρες αφότου ο Τραμπ δημοσίευσε ένα αντίγραφο των επιστολών του για τους δασμούς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της Νότιας Κορέας δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς με την κυβέρνηση Τραμπ για να «επιλύσουν γρήγορα τις εμπορικές αβεβαιότητες», ανέφερε το Yonhap News, επικαλούμενο δήλωση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε έναν γενικό δασμό 20% στις εισαγωγές από τη χώρα, αμετάβλητο από το «αμοιβαίο» επίπεδο δασμών που ανακοίνωσε τον Απρίλιο.

Ο Γέο Χαν-Κου, υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας, φέρεται επίσης να ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα, χάλυβα και άλλα αγαθά για κορεατικές εταιρείες σε συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ στην Ουάσινγκτον.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 09:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall: «Μάτωσε» το ταμπλό με τους νέους δασμούς Τραμπ – Ενισχύθηκαν πετρέλαιο και χρυσός
Χρηματιστήρια

Wall: «Μάτωσε» το ταμπλό με τους νέους δασμούς Τραμπ – Ενισχύθηκαν πετρέλαιο και χρυσός

Αίγυπτος: Πυρκαγιά σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στο Κάιρο - 14 τραυματίες και προβλήματα στο δίκτυο
Ειδήσεις

Αίγυπτος: Πυρκαγιά σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στο Κάιρο - 14 τραυματίες και προβλήματα στο δίκτυο

Νέα Αριστερά: Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά ΣΔΟΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ;
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά ΣΔΟΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ;

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων Αυγούστου 2025
Εργασιακά

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων Αυγούστου 2025

Γαλλία: Ρεκόρ τριακονταετίας - Πάνω από το 15% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας
Ειδήσεις

Γαλλία: Ρεκόρ τριακονταετίας - Πάνω από το 15% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street
Χρηματιστήρια

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
Ειδήσεις

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 10:49

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/07/2026 - 10:46

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 10:37

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

Πολιτική
31/07/2026 - 10:27

Πιερρακάκης από τη Ρόδο: Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 10:18

ΕΣΠ για θερινές εκπτώσεις: Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη δοκιμάζει την αγορά

Φορολογία
31/07/2026 - 10:07

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

Αναλύσεις
31/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 09:54

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Ειδήσεις
31/07/2026 - 09:31

Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι

Φορολογία
31/07/2026 - 09:15

Φορολογικές υποχρεώσεις: Λήγει σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 09:07

ΤΙΤΑΝ: Νέα αναβάθμιση προβλέψεων για το 2026 – Το πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
31/07/2026 - 09:00

Το παρατηρητήριο του ΠΑΣΟΚ και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο των 100 ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ