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Υπουργείο Εργασίας: Αύξηση των υπερωριών κατά 92% - «Πρωταθλητής» ο Τουρισμός
Εργασιακά
09:15 - 08 Ιουλ 2025

Υπουργείο Εργασίας: Αύξηση των υπερωριών κατά 92% - «Πρωταθλητής» ο Τουρισμός

Reporter.gr Newsroom
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Την αποτελεσματικότητα του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη για τον Μάιο του 2025, καθώς συνεχίζεται η εντυπωσιακή αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών.

Σημαντικά είναι, για μία ακόμη φορά, τα στοιχεία που καταγράφει ο κλάδος του Τουρισμού, στον οποίο σημειώνεται αύξηση 1055% σε μηνιαία βάση για τον Μάιο του 2025 έναντι του Μαΐου του 2024.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τουρισμός γίνεται ο κλάδος με τις περισσότερες καταγεγραμμένες υπερωρίες, μετά τη Βιομηχανία. Έως τον Απρίλιο 2025, ο Τουρισμός βρισκόταν πίσω από την Βιομηχανία, το Λιανεμπόριο και την Εστίαση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης που εντάχθηκαν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κατά το διάστημα 7/2024 - 3/2025. Συγκριτικά με τον Μάιο του 2024, τον Μάιο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 129% στις δηλωθείσες υπερωρίες στην εστίαση, αύξηση 92% στο λιανεμπόριο, 85% στη βιομηχανία. Συνολικά, για τον Μάϊο του 2025, το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει αύξηση των υπερωριών σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κατά 92%.

Αντίστοιχα είναι και τα συγκριτικά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2024, έναντι του πρώτου πενταμήνου του 2025. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταγράφεται αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών κατά 903% στον τουρισμό, 104% στο λιανεμπόριο, 83% στην εστίαση, και 79% στη βιομηχανία.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η σταθερή αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες που καταγράφεται καταδεικνύει με τον πιο εύγλωττο τρόπο την αναγκαιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα του μέτρου», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε ότι «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, για την προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων. Καταγράφει τις πραγματικές ώρες εργασίας διασφαλίζοντας την αντίστοιχη αμοιβή των εργαζομένων, ενώ διαφυλάσσει τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό».

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