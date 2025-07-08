Χρηματιστήριο: Επιτόπιος βηματισμός με το βλέμμα στους δασμούς

Άνοδο κατά 0,06% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1919,22 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 148,98 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση ήταν συναλλακτικά υποτονική με τους πωλητές να διατηρούν την υπεροπλία στο μεγαλύτερο μέρος και το ΓΔ να κινείται στο μεγαλύτερο μέρος σε αρνητικό έδαφος. Ωστόσο, με την υποβοήθηση δεικτοβαρών τίτλων (ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Σαράντης), στις δημοπρασίες καταγράφηκε για 5η συνεχόμενη συνεδρίαση θετικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετώ τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,329% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,40%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+0,72%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (- 0,46%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+0,48%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,39%), η ΔΕΗ (+1,77%), ο ΟΠΑΠ (+0,76%), ο Τιτάν (+0,27%), ο Σαράντης (+4,52%), η Optima (+_5,65%) αλλά και η Αττικής (+3,70%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,38%), η Helleniq Energy (-0,78%), το Jumbo (-2,17%), η Metlen (-0,69%), ο ΟΤΕ (-1,26%), το ΔΑΑ (-1,07%) και ο Aktor (-0,56%). Απολογιστικά, 46 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν.

Δασμούς 25% στην Ιαπωνία και τη Ν. Κορέα επέβαλε ο Τραμπ ενώ διατηρεί τη στάση αναμονής προς την ΕΕ. Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν οι δείκτες στη Wall Street.

To X.A. κινήθηκε με επιτόπιο βηματισμό διατηρώντας το θετικό πρόσημο και αναμένοντας τις εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ.