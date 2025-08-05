Πτώση στη Wall Street ελέω απογοητευτικών μάκρο και δασμολογικών σχεδίων Τραμπ

Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές της Wall Street την Τρίτη (5/8), καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν ασθενέστερα του αναμενόμενου οικονομικά δεδομένα και τα νέα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με δασμούς, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,14% στις 44.111,74 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,44% στις 6.301,98 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,65% στις 20.916,55 μονάδες.

Οι δείκτες σημείωσαν περαιτέρω πτώση την Τρίτη μετά τη δημοσίευση του δείκτη υπηρεσιών ISM για τον Ιούλιο, ο οποίος εμφάνισε στασιμότητα, εντείνοντας τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό — ένα σενάριο που συνδυάζει υψηλό πληθωρισμό και χαμηλή απασχόληση. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αποτελούν περίπου το 70% της αμερικανικής οικονομίας, μια επιβράδυνση στον τομέα αυτό μπορεί να σηματοδοτεί προβλήματα στον ορίζοντα.

Οι μετοχές επιβαρύνθηκαν και από τις δηλώσεις του Τραμπ στο CNBC, ο οποίος ανέφερε ότι επίκεινται νέοι δασμοί στα μικροτσίπ αλλά και στα φαρμακευτικά προϊόντα.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα κάτι για τους ημιαγωγούς και τα τσιπ, που αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, γιατί θέλουμε να παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα αποκαλύψει το νέο σχέδιο «μέσα στην επόμενη εβδομάδα περίπου».

Η Palantir ξεχώρισε θετικά μέσα στη μέρα, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε κατά 7%, με την εταιρεία τεχνολογίας άμυνας να ανακοινώνει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για πρώτη φορά. Αντίθετα, ο βιομηχανικός κολοσσός Caterpillar ανέφερε αποτελέσματα κάτω των προσδοκιών, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της μετοχής νωρίτερα, αν και αργότερα κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά. Η μετοχή της Eaton, από την άλλη, υποχώρησε κατά 7% λόγω απογοητευτικών προβλέψεων για το μέλλον.

«Σήμερα βλέπουμε μια μικρή διόρθωση στην αγορά, [αλλά] οι μετοχές έχουν κινηθεί ανοδικά για ένα καλό διάστημα. Ίσως είναι ώρα για μια περίοδο σταθεροποίησης, μια μικρή επιστροφή και ανασύνταξη, όπως λέμε», δήλωσε ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στη U.S. Bank Asset Management. «Είναι ξεκάθαρο πως οι αποτιμήσεις είναι υψηλές. Δεν πρόκειται για μια φθηνή αγορά».

Παρ' όλα αυτά, ο Sandven πρόσθεσε πως «ο πληθωρισμός είναι ήπιος, τα επιτόκια βρίσκονται στο κατώφλι της μείωσης και τα εταιρικά κέρδη κινούνται ανοδικά», στοιχεία που, όπως πιστεύει, «συνθέτουν ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για επενδύσεις με αυξημένο ρίσκο».

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο τύπου WTI σημείωσε απώλειες 1,84% στα 65,07 δολάρια το βαρέλι και το Brent υποχώρησε κατά 1,73% στα 67,57 δολάρια.