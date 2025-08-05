ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στη Wall Street ελέω απογοητευτικών μάκρο και δασμολογικών σχεδίων Τραμπ
Χρηματιστήρια
23:18 - 05 Αυγ 2025

Πτώση στη Wall Street ελέω απογοητευτικών μάκρο και δασμολογικών σχεδίων Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές της Wall Street την Τρίτη (5/8), καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν ασθενέστερα του αναμενόμενου οικονομικά δεδομένα και τα νέα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με δασμούς, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,14% στις 44.111,74 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,44% στις 6.301,98 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,65% στις 20.916,55 μονάδες.

Οι δείκτες σημείωσαν περαιτέρω πτώση την Τρίτη μετά τη δημοσίευση του δείκτη υπηρεσιών ISM για τον Ιούλιο, ο οποίος εμφάνισε στασιμότητα, εντείνοντας τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό — ένα σενάριο που συνδυάζει υψηλό πληθωρισμό και χαμηλή απασχόληση. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αποτελούν περίπου το 70% της αμερικανικής οικονομίας, μια επιβράδυνση στον τομέα αυτό μπορεί να σηματοδοτεί προβλήματα στον ορίζοντα.

Οι μετοχές επιβαρύνθηκαν και από τις δηλώσεις του Τραμπ στο CNBC, ο οποίος ανέφερε ότι επίκεινται νέοι δασμοί στα μικροτσίπ αλλά και στα φαρμακευτικά προϊόντα.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα κάτι για τους ημιαγωγούς και τα τσιπ, που αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, γιατί θέλουμε να παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα αποκαλύψει το νέο σχέδιο «μέσα στην επόμενη εβδομάδα περίπου».

Η Palantir ξεχώρισε θετικά μέσα στη μέρα, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε κατά 7%, με την εταιρεία τεχνολογίας άμυνας να ανακοινώνει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για πρώτη φορά. Αντίθετα, ο βιομηχανικός κολοσσός Caterpillar ανέφερε αποτελέσματα κάτω των προσδοκιών, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της μετοχής νωρίτερα, αν και αργότερα κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά. Η μετοχή της Eaton, από την άλλη, υποχώρησε κατά 7% λόγω απογοητευτικών προβλέψεων για το μέλλον.

«Σήμερα βλέπουμε μια μικρή διόρθωση στην αγορά, [αλλά] οι μετοχές έχουν κινηθεί ανοδικά για ένα καλό διάστημα. Ίσως είναι ώρα για μια περίοδο σταθεροποίησης, μια μικρή επιστροφή και ανασύνταξη, όπως λέμε», δήλωσε ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στη U.S. Bank Asset Management. «Είναι ξεκάθαρο πως οι αποτιμήσεις είναι υψηλές. Δεν πρόκειται για μια φθηνή αγορά».

Παρ' όλα αυτά, ο Sandven πρόσθεσε πως «ο πληθωρισμός είναι ήπιος, τα επιτόκια βρίσκονται στο κατώφλι της μείωσης και τα εταιρικά κέρδη κινούνται ανοδικά», στοιχεία που, όπως πιστεύει, «συνθέτουν ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για επενδύσεις με αυξημένο ρίσκο».

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο τύπου WTI σημείωσε απώλειες 1,84% στα 65,07 δολάρια το βαρέλι και το Brent υποχώρησε κατά 1,73% στα 67,57 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γάζα Ώρα 0: Πείνα, όμηροι και πολιτικά αδιέξοδα – Η Μέση Ανατολή σε νέο κρίσιμο σταυροδρόμι
Ειδήσεις

Γάζα Ώρα 0: Πείνα, όμηροι και πολιτικά αδιέξοδα – Η Μέση Ανατολή σε νέο κρίσιμο σταυροδρόμι

Από το CD στο streaming: Πώς το Spotify άλλαξε τους όρους της μουσικής βιομηχανίας
Επιχειρήσεις

Από το CD στο streaming: Πώς το Spotify άλλαξε τους όρους της μουσικής βιομηχανίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&amp;P 500
Χρηματιστήρια

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων
Χρηματιστήρια

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή
Σχόλια Αγοράς

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow
Χρηματιστήρια

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ