Νέα άνοδος για τη Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά των S&amp;P 500 και Nasdaq
16:48 - 13 Αυγ 2025

Νέα άνοδος για τη Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά των S&P 500 και Nasdaq

Οι μετοχές της Wall Street ενισχύονται την Τετάρτη (13/8), συνεχίζοντας την πρόσφατη ανοδική τους πορεία, καθώς οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζουν να ωθούν τους βασικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,56% στις 44.708,20 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,42% στις 6.472,88 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,53% στις 21.797,10 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι κύριοι αμερικανικοί δείκτες έρχονται από μια ισχυρή συνεδρίαση, ισχυρή συνεδρίαση, κατά την οποία ο S&P 500 και ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq Composite έκλεισαν σε νέα ρεκόρ. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,1% και διαμορφώθηκε στις 6.445,76 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο 1,4% στις 21.681,90 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά περίπου 483 μονάδες ή 1,1%, κλείνοντας στις 44.458,61 μονάδες.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τρίτη (12/8), καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν πιο ήπια από το αναμενόμενο, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι δασμοί δεν εκτινάσσουν τις τιμές. Οι συναλλασσόμενοι αποτιμούν πλέον σε σχεδόν 94% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία διαπραγμάτευσης από το εργαλείο FedWatch του CME.

Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού, που αφορά τον πληθωρισμό χονδρικής, την Πέμπτη θα προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στην οικονομική εικόνα. Η έκθεση αυτή προηγείται της συνάντησης της Fed στο Jackson Hole, στις 21-23 Αυγούστου, η οποία επίσης θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση των προσδοκιών για την επόμενη κίνηση νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.

Δεν έπεισαν όλους τους επενδυτές οι ισχυρές κινήσεις της Τρίτης. Ο συνιδρυτής της 3Fourteen Research, Γουόρεν Πάις, δήλωσε ότι οι κινήσεις στις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνονται σε αυτό το όψιμο στάδιο του οικονομικού κύκλου. «Είχαμε κάποιες εποχικές αγορές στις αρχές Αυγούστου και νομίζω ότι ορισμένοι αρχίζουν να βιάζονται και να παρερμηνεύουν αυτό το γεγονός ως τη θερινή άνοδο που όλοι θέλουν να πιστέψουν», δήλωσε ο Πάις στο CNBC. «Έχω κάποιες ανησυχίες για την αγορά εργασίας και την αναπτυξιακή προοπτική, και θεωρώ ότι η αγορά τείνει να τις παραβλέπει».

Τέλος, στα εταιρικά νέα, η μετοχή της Cava κατρακύλησε κατά 24% μετά την ανακοίνωση απογοητευτικής αύξησης εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο και τη μείωση της πρόβλεψης για τις πωλήσεις στα ίδια καταστήματα για το σύνολο του έτους. Η μετοχή της CoreWeave υποχώρησε περίπου 8%, καθώς ο πάροχος υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε μεικτά αποτελέσματα, παρά την ισχυρή αύξηση εσόδων.

