23:23 - 12 Αυγ 2025

Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq καθώς οι επενδυτές ελπίζουν σε μείωση επιτοκίων

Οι μετοχές στη Wall Street κατέγραψαν σημαντική άνοδο την Τρίτη (12/8), καθώς οι επενδυτές αισθάνθηκαν ανακούφιση μετά την έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία ήταν χαμηλότερη των προβλέψεων. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 1,10% στις 44.458,61 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 1,13% στις 6.445,76 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,39% και διαμορφώνεται στις 21.681,90 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα υψηλά ρεκόρ.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν καθησύχασαν τους επενδυτές, οι οποίοι φοβούνταν ότι οι ευρείες πολιτικές δασμών του Τραμπ θα μπορούσαν να προκαλέσουν άνοδο των τιμών στην αμερικανική οικονομία. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ενώ η εκτίμηση του Dow Jones προέβλεπε αύξηση 2,8%.

Οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια αυξήθηκαν μετά την έκθεση. Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι υπάρχει σχεδόν 94% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών του FedWatch Tool της CME. Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 85% που ήταν η πιθανότητα πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων.

«Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση μοιάζει λίγο με την ιστορία της Χρυσομαλλούσας για το χρηματιστήριο», δήλωσε ο Tom Hainlin, εθνικός στρατηγικός επενδυτής στην U.S. Bank Asset Management Group. «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναμένουν μείωση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο. Έτσι, τα επιτόκια έχουν μια πτωτική τάση, ενώ τα κέρδη έχουν μια ανοδική τάση — αυτό είναι ένα αρκετά καλό περιβάλλον για το ευρύ χρηματιστήριο».

Οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις, που θεωρούνται μεγάλοι δικαιούχοι των χαμηλότερων επιτοκίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ηγήθηκαν της ανόδου με τον Russell 2000 να σημειώνει σχεδόν τριπλάσια άνοδο από τον S&P 500. Η Circle Internet Group σημείωσε άνοδο 3% μετά την ανακοίνωση της αύξησης 53% των εσόδων του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση.

Οι κινήσεις της Τρίτης έρχονται καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (11/8) ότι θα παρατείνει την 90ήμερη αναστολή των υψηλότερων δασμών στα κινεζικά προϊόντα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Wall Street θα αναλύσει, επίσης, την έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού της Πέμπτης (14/5) για να εκτιμήσει τον πληθωρισμό χονδρικής.

Πτώση για πετρέλαιο και χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, να κλείνουν την ημέρα με απώλειες 0,78% και διαμορφώθηκαν στα 66,11 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, διολίσθησαν κατά 1,30% στα 63,13 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός κατέγραψε πτώση κατά 0,18% και διαμορφώθηκε στα 3,398.60 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 23:23
