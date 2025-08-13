Κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης υπέρ των πυρόπληκτων

Στόχος είναι η ενίσχυση των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, παρέχοντας άμεση υλική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.
Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει κάλεσμα προς το κοινό για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως:
- Αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια
- Γάλα εβαπορέ και σκόνη γάλακτος για παιδιά
- Κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια
- Γάζες βαζελινούχες αποστειρωμένες
- Λιπαντικές σταγόνες / κολλύρια ματιών
- Φυσιολογικός ορός ματιών
Η συγκέντρωση των προσφορών πραγματοποιείται στα εξής σημεία:
- Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι – Τηλ.: 210 3609825
- Αποθήκη Ε.Ε.Σ., Άστρους 111-113, Κολωνός – Τηλ.: 210 5147300
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–17:00.