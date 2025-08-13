Κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης υπέρ των πυρόπληκτων

Σε συνέχεια της εκτεταμένης κινητοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα, ο Οργανισμός αναπτύσσει νέες δράσεις στήριξης προς τους πληγέντες.

Στόχος είναι η ενίσχυση των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, παρέχοντας άμεση υλική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει κάλεσμα προς το κοινό για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως:

Αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια

Γάλα εβαπορέ και σκόνη γάλακτος για παιδιά

Κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια

Γάζες βαζελινούχες αποστειρωμένες

Λιπαντικές σταγόνες / κολλύρια ματιών

Φυσιολογικός ορός ματιών

Η συγκέντρωση των προσφορών πραγματοποιείται στα εξής σημεία:

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. , Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι – Τηλ.: 210 3609825

, Αποθήκη Ε.Ε.Σ., Άστρους 111-113, Κολωνός – Τηλ.: 210 5147300

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–17:00.