Κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης υπέρ των πυρόπληκτων
16:21 - 13 Αυγ 2025

Σε συνέχεια της εκτεταμένης κινητοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα, ο Οργανισμός αναπτύσσει νέες δράσεις στήριξης προς τους πληγέντες. 

Στόχος είναι η ενίσχυση των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, παρέχοντας άμεση υλική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει κάλεσμα προς το κοινό για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως:

  • Αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια
  • Γάλα εβαπορέ και σκόνη γάλακτος για παιδιά
  • Κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια
  • Γάζες βαζελινούχες αποστειρωμένες
  • Λιπαντικές σταγόνες / κολλύρια ματιών
  • Φυσιολογικός ορός ματιών

Η συγκέντρωση των προσφορών πραγματοποιείται στα εξής σημεία:

  • Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι – Τηλ.: 210 3609825
  • Αποθήκη Ε.Ε.Σ., Άστρους 111-113, Κολωνός – Τηλ.: 210 5147300

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–17:00.

