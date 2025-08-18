ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Πτώση στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια
10:19 - 18 Αυγ 2025

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Πτώση στη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν τη Δευτέρα (18/8), καθώς οι επενδυτές περίμεναν τις συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,77% και έφτασε τις 43.710,50 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,43% και διαμορφώθηκε στις 3.120,96 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 1,50% στις 3.177,28 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 2,11% στις 798,05 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,15% στις 25.248,00 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,88% και έκλεισε στις 4.239,41, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 0,43%, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας στα 24.433,32.

Στην Ινδία, ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 σημείωσε άνοδο 1,15% και έφτασε τις 24.916,40 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex σημείωσε άνοδο 0,86% και διαμορφώθηκε στις 81.294,29 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ανέβηκε κατά 0,23% και έφτασε τις 8.959,30 μονάδες.

Στη Σιγκαπούρη, οι εγχώριες εξαγωγές εκτός πετρελαίου συρρικνώθηκαν κατά 4,6% τον Ιούλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χειρότερα από τη συρρίκνωση 1,8% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Τα στοιχεία για τον Ιούλιο έρχονται μετά από αναθεωρημένο ρυθμό ανάπτυξης 12,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Enterprise Singapore που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Τα αμερικανικά futures σημείωσαν άνοδο λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, γεγονός που τροφοδότησε μια κερδοφόρα εβδομάδα στη Wall Street.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 10:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Nέα... ενέδρα του Τραμπ στον Ζελένσκι με ένα σκληρό δίλημμα για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Nέα... ενέδρα του Τραμπ στον Ζελένσκι με ένα σκληρό δίλημμα για την Ουκρανία

Ο Τραμπ υιοθετεί τις απαιτήσεις Πούτιν: Όχι σε Κριμαία και NATO για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ υιοθετεί τις απαιτήσεις Πούτιν: Όχι σε Κριμαία και NATO για την Ουκρανία

Οι Αλβανοί αντιπαθούν τις τράπεζες, αλλά ο Ράμα θέλει να καταργήσει τα μετρητά
Ειδήσεις

Οι Αλβανοί αντιπαθούν τις τράπεζες, αλλά ο Ράμα θέλει να καταργήσει τα μετρητά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές με «οδηγό» την τεχνολογία – Βουτιά στην Ασία
Χρηματιστήρια

Κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές με «οδηγό» την τεχνολογία – Βουτιά στην Ασία

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&amp;P 500
Χρηματιστήρια

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας
Οικονομία

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Σενάρια ανασχηματισμού και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας της ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 10:34

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν τα μαχαίρια τους: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Αναλύσεις
05/06/2026 - 10:24

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 10:18

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:15

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 10:11

Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:07

Η Space Hellas ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 10:05

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:59

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 09:59

Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
05/06/2026 - 09:54

ΟΛΠ Α.Ε.: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum, με τίτλο: «Alliance for Compliance – United We Evolve»

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:50

Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:39

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/06/2026 - 09:34

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:26

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:20

Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά – Πρόστιμο €3.557

Οικονομία
05/06/2026 - 09:12

Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» για 350.000 δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:09

ΠΑΔΑ – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 4ος κύκλος του Executive MBA in Hotel Management

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:05

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

Ακίνητα
05/06/2026 - 08:59

Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει για δανειολήπτες και servicers μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ