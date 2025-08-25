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Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές: Άνοδος για Puma μετά τις φήμες εξαγοράς
Χρηματιστήρια
20:01 - 25 Αυγ 2025

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές: Άνοδος για Puma μετά τις φήμες εξαγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με απώλειες τη Δευτέρα 25/8, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εταιρικές εξελίξεις και τις πολιτικές ειδήσεις από τη Γαλλία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,44% στις 558,82 μονάδες.

Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,42% στις 24.261,59 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 έπεσε κατά 1,59% στις 7.843,04 μονάδες, μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο τον επόμενο μήνα σχετικά με τα κυβερνητικά σχέδια για τον προϋπολογισμό. Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έκλεισε με απώλειες 0,19% στις 43.227,70 μονάδες, ο ισπανικός MIB σημείωσε πτώση 0,96% στις 15.249,70 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,79% στις 7.917,15 μονάδες.

Σημαντικές κινήσεις μεμονωμένων μετοχών σημειώθηκαν τη Δευτέρα, μετά από αρκετές εταιρικές ανακοινώσεις.

Η μετοχή της εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων Orsted έκλεισε τη μέρα με πτώση άνω του 16%. Αργά την Παρασκευή, οι αρχές των ΗΠΑ διέταξαν την εταιρεία να διακόψει την κατασκευή ενός σχεδόν ολοκληρωμένου έργου στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ, απειλώντας τα σχέδιά της για άντληση κεφαλαίων.

Αλλού, η αμερικανική εταιρεία ποτών Keurig Dr Pepper ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει την ολλανδική εταιρεία καφέ JDE Peet’s έναντι 15,7 δισ. ευρώ (18,4 δισ. δολαρίων). Η μετοχή της JDE Peet’s σημείωσε άνοδο έως και 17%.

Η μετοχή της Puma επίσης σημείωσε απότομη άνοδο τη Δευτέρα, κλείνοντας με άνοδο περίπου 16%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που ανέφερε ότι ο κατασκευαστής αθλητικών ειδών και παπουτσιών ενδέχεται να πωληθεί. Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα όταν επικοινώνησε μαζί της το CNBC.

Σε νέα οικονομικά στοιχεία, δεδομένα από το γερμανικό οικονομικό ινστιτούτο Ifo έδειξαν ότι το επιχειρηματικό κλίμα της χώρας αυξήθηκε εκ νέου τον Αύγουστο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών. Οι προσδοκίες βελτιώθηκαν σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αν και οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση ελαφρώς χειρότερη από τον Ιούλιο.

Οι αγορές εξακολουθούν επίσης να σταθμίζουν τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, που έγιναν την Παρασκευή, τα οποία υπαινίσσονται ότι η Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται σύντομα να επιλέξει μείωση επιτοκίων. Την περασμένη εβδομάδα, οι αγορές έλαβαν υπόψη και νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ-ΕΕ, που παρείχε πολυπόθητη σαφήνεια σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία.

Η εβδομάδα ξεκινά σχετικά ήσυχα όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, πριν από τη δημοσίευση σειράς στοιχείων για τον πληθωρισμό την Παρασκευή, από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες βασικές ευρωπαϊκές χώρες. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τα νεότερα σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα από την Ευρώπη και αλλού, με τις εταιρείες Pernod Ricard (παραγωγή ποτών) και Nvidia (τεχνολογία) μεταξύ αυτών που αναμένεται να ανακοινώσουν.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα τη Δευτέρα λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν άνοδο, με επικεφαλής τις μετοχές της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ.

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