Φάμελλος: Σχολεία κλείνουν, η περιφέρεια ερημώνει - Υποκριτικές οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την Παιδεία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επέκρινε δριμύτατα τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την παιδεία, με αφορμή επίσκεψή του σε δημοτικό σχολείο. Τόνισε ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σοβαρά προβλήματα, όπως μείωση 40% στις εγγραφές στην Α' Δημοτικού τα τελευταία 15 χρόνια και το κλείσιμο 232 σχολικών μονάδων σε περιφέρειες όπως Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει: «Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς, που ξεκινά με χιλιάδες λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού και με εκατοντάδες σχολεία κλειστά. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη δημοτικού είναι φέτος μόλις 71.181, καταγράφοντας μείωση 40% μέσα σε 15 χρόνια», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Την ίδια στιγμή, μόνο σε Κεντρική Μακεδονία, ΑΜΘ, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, 232 σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές. Οι επίσημες ανακοινώσεις θέτουν σε αναστολή 76 Δημοτικά και 156 Νηπιαγωγεία».

Γενικεύοντας σημειώνει: «Τα νούμερα αυτά είναι η σκληρή απόδειξη της οξείας δημογραφικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου, που απειλεί το μέλλον της πατρίδας μας. Τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη και η περιφέρεια ερημώνει. Και ιδιαίτερα η ακριτική περιφέρεια, παρά τις υποκριτικές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη…

Απαιτείται άμεσα σχέδιο και πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Κάτι που σαφέστατα δεν έχει η κυβέρνηση.

Είναι θέμα πολιτικής απόφασης να στηριχτούν οι νέες οικογένειες, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση επενδύσεων.

Χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία που θα δίνει οικονομικά κίνητρα, θα ασκεί δημόσιες πολιτικές και θα εγγυηθεί έναν ισχυρό καινοτόμο αγροτικό τομέα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.

Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση, ώστε να εκλείψει η ανασφάλεια που εμποδίζει πολλά νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια».

Αυτές είναι οι ουσιαστικές πολιτικές που αρνείται να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και αναβάθμισης της δημόσιας Παιδείας και όχι μόνο ανακαινίσεις κτηρίων. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία!».