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Θύμα της διεθνούς έντασης το Χρηματιστήριο: Πτώση άνω του 1% με «βαρίδι» τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:37 - 12 Μάι 2026

Θύμα της διεθνούς έντασης το Χρηματιστήριο: Πτώση άνω του 1% με «βαρίδι» τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Η αυξανόμενη ρητορική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε ό,τι αφορά στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στην ΜΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή πορεία των αγορών, με την τιμή του πετρελαίου  να ανεβαίνει ξανά και τις τιμές των μετοχών να υποχωρούν από Ασία έως Ευρώπη.  

Στο ΕΑ το άνοιγμα της αγοράς έφερε τον ΓΔ χαμηλότερα από το ημερήσιο όριο των 2290 μονάδων δείχνοντας την κατεύθυνση της συνεδρίασης με τα χαμηλά ημέρας να καταγράφονται στις 2258 μονάδες (-1,6%) και τελικό κλείσιμο στις 2266 (-1,26%) με ικανοποιητικό τζίρο στα 285 εκ. ευρώ.

Λιγότερες οι μετοχές του FTSE με θετικό πρόσημο, με τα δύο διυλιστήρια σε ανοδική τροχιά, την ΜΟΗ +4,8% και τα ΕΛΠΕ +1,2% ενώ άνοδο είχαν και το ΔΑΑ +1% & ΑΡΑΙΓ +2,2% στον τουριστικό κλάδο αλλά και ΕΛΧΑ +2,9%, ΒΙΟ +0,5% και ΟΤΕ +0,3%.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -2,6%) με BOCHGR -4.1%, ΕΤΕ -2.3%, ΕΥΡΩΒ -4.1%, ΑΛΦΑ -2,7%, με την καλύτερη εικόνα σε OPTIMA +1.9% λόγω θετικών αποτελεσμάτων τριμήνου.

Με απώλειες άνω του -1% έκλεισαν και ALWN -2,4%, ΜΠΕΛΑ -3,3%, ΤΙΤΑΝ -1,5%, CENER -1%, AKTR -2,7%, ΛΑΜΔΑ -1,2%.

Αρνητική εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΑΛΜΥ -2,4%, ΚΡΙ -3,6%, ΠΡΟΦ -2,2%, BYLOT -2,1%, CREDIA -5,1% για την οποία ξεκίνησε κάλυψη η Morgan Stanley με ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο στα 1,16, ενώ ξεχώρισε η ΙΝΤΕΚ +6,5% μετά την ανακοίνωση για γενναία επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,70 ευρώ/μετοχή που θα εγκριθεί στην ΓΣ του Ιουνίου.

Στο «κόκκινο» και οι περισσότερες από τις μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης με την ΤΡΑΣΤΟΡ -2,4% να συνεχίζει καθοδικά εν μέσω της ΑΜΚ των 150 εκ. που φημολογείται ότι θα κλείσει σε επίπεδα χαμηλότερα από το 1,10, υποχώρηση και για τον ΔΟΜΙΚ -2,7%, ΙΝΛΙΦ -1,5%, QLCO -0,7%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Euronext Athens οι ξένοι επενδυτές συνέχισαν και τον Απρίλιο να είναι καθαροί πωλητές με εκροές ύψους 80 εκ. περίπου ενώ συνεχίζουν να συμμετέχουν κατά 69% στο σύνολο των συναλλαγών.

Η ΑΡΑΙΓ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει trading update στις 19/5 το οποίο θα περιλαμβάνει και τον 1ο μήνα της σύγκρουσης στην ΜΑ (Μάρτιος) ενώ το απόγευμα αναμένουμε τις ανακοινώσεις από τον MSCI για τυχόν αλλαγές στους ελληνικούς δείκτες (8 μετοχές τώρα).

Η UBS από την πλευρά της δημοσίευσε δύο εκθέσεις για την ελληνική αγορά – και οι δύο με θετικό πρόσημο - η πρώτη συνολικά με τις εκτιμήσεις της για την ελληνική οικονομία και το ΑΕΠ 2026 (+2,2%) και 2027 (+1,8%) και η δεύτερη με αναφορά στον τραπεζικό κλάδο με συστάσεις αγοράς για ΕΥΡΩΒ (τιμή στόχο 4,70) και ΕΤΕ (τιμή στόχο 18,20).

Όπως αναφέραμε αρχικά, οι διεθνείς δείκτες κινήθηκαν όλη την ημέρα με επιφυλακτικούς ρυθμούς σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης συγκριτικά υψηλότερων τιμών ενέργειας με τον DAX -1,2% και τα futures στις ΗΠΑ σε υποχώρηση (Nasdaq -0.7% / S&P -0.4%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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