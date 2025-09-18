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Νέα ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street με οδηγό Intel και Nvidia
Χρηματιστήρια
23:37 - 18 Σεπ 2025

Νέα ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street με οδηγό Intel και Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» έκλεισε η Wall Street την Πέμπτη (18/9), με τις μετοχές μικρότερων εταιρειών να σημειώνουν σημαντική άνοδο και την Intel να «πρωταγωνιστεί».  

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε στον απόηχο της απόφαση της Fed να ρίξει τα επιτόκια, απόφαση που – όπως τόνισε ο Τζερόμ Πάουελ – δεν σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακράς περιόδου μείωσης, αλλά παρ’ όλα αυτά ήταν αρκετή για να τονώσει την αγορά και να αναζωογονήσει τις προσδοκίες για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

«Η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed είναι ένα σαφές μήνυμα: η εξασθένηση της αγοράς εργασίας και ο επίμονος πληθωρισμός ώθησαν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν — αλλά σταδιακά. Δεν πρόκειται για στροφή πολιτικής, αλλά για ένα μετρημένο βήμα» δήλωσε στο CNBC η Τζίνα Μπόλβιν, πρόεδρος της Bolvin Wealth Management Group.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,48% στις 6.631,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,94%, φτάνοντας τις 22.470,73 μονάδες. Ο Dow Jones, με τη σειρά του, πρόσθεσε 124 μονάδες, ή 0,27%, κλείνοντας στις 46.142,42 μονάδες.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κέρδισε 2,4% και έφτασε σε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο συγκεκριμένος δείκτης είχε σημειώσει για τελευταία φορά ιστορικό κλείσιμο τον Νοέμβριο του 2021.

Οι εταιρείες με μικρότερη κεφαλαιοποίηση τείνουν να ωφελούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια, καθώς βασίζονται περισσότερο σε εξωτερική χρηματοδότηση για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους σε σχέση με τις μεγαλύτερες, πιο εύρωστες χρηματικά εταιρείες. Επιπλέον, είναι πιο συνδεδεμένες με τον οικονομικό κύκλο σε αντίθεση με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που επωφελούνται από την τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, μετοχές ορισμένων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών συμμετείχαν επίσης στην άνοδο της Πέμπτης. Οι μετοχές της Intel εκτινάχθηκαν κατά 22,8%Οι μετοχές της Intel μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία για κοινή ανάπτυξη τσιπ για κέντρα δεδομένων και υπολογιστές. Οι μετοχές της Nvidia αυξήθηκαν κατά 3,5%.

Πέρα από τη Nvidia, στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν και οι μετοχές της Caterpillar (+3,5%), ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Visa (-1,9%) και Procter & Gamble (-1,7%).

Τα κέρδη της Πέμπτης τοποθετούν τους βασικούς δείκτες σε πορεία για σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 έχει μέχρι στιγμής ενισχυθεί κατά 0,7% σε επίπεδο εβδομάδας, κινούμενος προς την έκτη εβδομάδα κερδών. Ο Dow Jones έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 0,7% μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq έχει κερδίσει 1,5%. Ο Russell 2000 είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος σε εβδομαδιαία βάση, με ποσοστό σχεδόν 3%.

Παράλληλα, ανοδική τροχιά ακολούθησαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,11% και το 2ετές κινήθηκε οριακά υψηλότερα στο 3,58%.

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση 0,6% στα 67,54 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI υποχώρησε 0,6% στα 63,67 δολάρια/βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 1,2% στα 3.675 δολάρια ανά ουγγιά.

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