Συμμαχία-ορόσημο στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Nvidia επενδύει $5 δισ. στην Intel και αλλάζει τα δεδομένα

Πιο αναλυτικά, η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (18/9), προβλέπει ότι η Nvidia θα αγοράσει μετοχές της Intel στην τιμή των 23,28 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ οι δύο εταιρείες θα συνδημιουργήσουν εξειδικευμένα προϊόντα για data centers και προσωπικούς υπολογιστές.

«Πρόκειται για μια συμφωνία που αλλάζει το παιχνίδι για την Intel, καθώς πλέον τη φέρνει στο προσκήνιο της μάχης για την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσαν αναλυτές της Wedbush, προσθέτοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις συνιστούν «μια χρυσή περίοδο για την Intel, ύστερα από χρόνια απογοήτευσης και πίεσης για τους επενδυτές».

Η συνεργασία στοχεύει να συνδυάσει τις δυνατότητες της Nvidia στον τομέα της AI και του επιταχυνόμενου υπολογισμού με την τεχνογνωσία της Intel στους επεξεργαστές CPU και το οικοσύστημα της αρχιτεκτονικής x86.

Η Wedbush εξήγησε ότι, στον τομέα των data centers, η Intel θα κατασκευάζει ειδικά διαμορφωμένους επεξεργαστές CPU για τη Nvidia, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στις υποδομές AI της Nvidia. Στον τομέα των PCs, η Intel θα αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα-on-chip που θα περιλαμβάνουν chiplets γραφικών RTX της Nvidia, με στόχο την ισορροπημένη απόδοση μεταξύ CPU και GPU.

Η εταιρεία σημείωσε πως αυτή η κίνηση αναδεικνύει την πρόθεση των δύο κολοσσών να «εκμεταλλευτούν την τεχνολογική στοίβα AI και επιταχυνόμενων υπολογισμών της Nvidia μαζί με τους επεξεργαστές της Intel και το εκτεταμένο οικοσύστημα x86, ώστε να τεθεί το θεμέλιο της επόμενης υπολογιστικής γενιάς, στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει κάθε επίπεδο της τεχνολογίας».

Αν και δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία των νέων προϊόντων, οι αναλυτές επισημαίνουν πως η συμφωνία δεν αλλάζει τις αναπτυξιακές στρατηγικές καμίας εκ των δύο εταιρειών, οι οποίες συνεχίζουν να επωφελούνται από τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων.

«Καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές AI συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό… το τοπίο των chips εξακολουθεί να είναι ο κόσμος της Nvidia, με όλους τους άλλους να πληρώνουν ενοίκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Wedbush.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει επίσης την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην "κούρσα των εξοπλισμών" για την τεχνητή νοημοσύνη έναντι της Κίνας, με την Intel να μετατρέπεται «από ουραγός σε καταλύτη».

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της Baird χαρακτήρισαν τη συμφωνία «ιστορική συνεργασία», τονίζοντας πως πρόκειται για μια «ισχυρή σύμπραξη με μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις για την από κοινού ανάπτυξη αρχιτεκτονικών, προς όφελος και των δύο εταιρειών, και που θα λειτουργήσει καταλυτικά για τη διείσδυση της Intel στην αγορά της AI, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και τεχνολογίας και μεριδίου αγοράς».