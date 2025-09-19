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Πτώση στις ευρωαγορές με φόντο τη βρετανική οικονομία και τη συνομιλία Τραμπ-Σι
Χρηματιστήρια
19:24 - 19 Σεπ 2025

Πτώση στις ευρωαγορές με φόντο τη βρετανική οικονομία και τη συνομιλία Τραμπ-Σι

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές υποχώρησαν την Παρασκευή (19/9), καθώς το εμπόριο και η οικονομία παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,16% και διαμορφώθηκε στις 554,12 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,12% στις 23.645,25 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,12% και έκλεισε στις 9.216,67 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ήπια πτώση 0,01% και διαμορφώθηκε στις 7.853,59 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε ήπια άνοδο 0,04% και έπεσε στις 42.052,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 0,92% στις 15.314,30 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,29% και έκλεισε στις 7.704,09 μονάδες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ. Αυτό συνέβη μετά την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Συνολικά, ο δείκτης Stoxx 600 έκλεισε αμετάβλητος για την εβδομάδα. Όσον αφορά στις μεμονωμένες ευρωπαϊκές μετοχές, οι μετοχές της Maersk σημείωσαν πτώση 5,9%, ενώ η εταιρεία logistics Kuehne + Nagel έκλεισε με πτώση 9,1%.

Εν τω μεταξύ, οι ελπίδες του Ηνωμένου Βασιλείου για μείωση των δασμών στο χάλυβα και το αλουμίνιο διαψεύστηκαν, καθώς δεν προέκυψε καμία αναφορά για σημαντική εξέλιξη από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Τραμπ την Πέμπτη (19/9).

Ακόμα, τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν έδειξαν ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες, με το δημόσιο τομέα να αυξάνεται κατά 11,4 δισεκατομμύρια λίρες περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου. Αυτό σηματοδότησε το δεύτερο υψηλότερο δημόσιο χρέος για την περίοδο αυτή από την έναρξη των καταγραφών το 1993.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 19:24
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