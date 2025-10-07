ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές εν μέσω πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία
Χρηματιστήρια
10:49 - 07 Οκτ 2025

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές εν μέσω πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωαγορές κινούνται σε «κόκκινο» έδαφος το πρωί της Τρίτης (7/10), με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, η οποία βύθισε τη χώρα σε νέα πολιτική κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,15% και διαμορφώνεται στις 569,40 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,09% στις 24.374,65 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει ήπια άνοδο 0,04% στις 9.482,15 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά 0,36% και διαμορφώνεται στις 7.943,37 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 0,16% και διαμορφώνεται στις 42.805,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,17% στις 15.546,80 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται πτωτικά κατά 0,37% και διαμορφώνεται στις 8.147,68 μονάδες.

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, έπειτα από την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Λεκορνί τη Δευτέρα (6/10) — μία μόλις μέρα μετά το σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου και μόλις 27 ημέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα.

Σε μια απροσδόκητη ανατροπή το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον Λεκορνί προθεσμία 48 ωρών για «τελικές συζητήσεις» με τα αντίπαλα κόμματα, σε μια ύστατη προσπάθεια υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου. Ο Λεκορνί έγραψε στην πλατφόρμα X ότι θα ενημερώσει τον πρόεδρο το βράδυ της Τετάρτης (8/10) για οποιαδήποτε πιθανή πρόοδο, «ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Οι αγορές επηρεάστηκαν έντονα από την παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού. Ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι υποχώρησε κατά περίπου 1,3% τη Δευτέρα, αν και ανέκτησε μέρος των προηγούμενων απωλειών. Οι τραπεζικές μετοχές ήταν μεταξύ εκείνων που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση, με τις Société Générale, BNP Paribas και Crédit Agricole να κλείνουν όλες με απώλειες άνω του 3%.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων απογοήτευσαν τις αγορές. Τον Αύγουστο, οι νέες παραγγελίες στη μεταποίηση μειώθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση 1,1%.

Στο μέτωπο των εταιρικών ειδήσεων, η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία Shell ανακοίνωσε ότι αναμένει οι συναλλαγές στο τμήμα φυσικού αερίου να είναι «σημαντικά υψηλότερες» το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το δεύτερο. Ωστόσο, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι υπολογίζει ζημιά ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων από την ακύρωση του έργου βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 10:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

