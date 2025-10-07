ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η THRAKON επεκτείνει την δραστηριότητά της στην Ιταλία
Επιχειρήσεις
10:35 - 07 Οκτ 2025

Η THRAKON επεκτείνει την δραστηριότητά της στην Ιταλία

Reporter.gr Newsroom
Η THRAKON, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς δομικών υλικών και χημικών προϊόντων στην Ελλάδα, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες, ανακοινώνει την επέκτασή της στην Ιταλία μια από τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης.
Τα προϊόντα της THRAKON διατίθενται πλέον στην Ιταλική αγορά μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής. Ενώ σημαντικό μέρος αυτών παράγεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο που βρίσκεται στο Pontenuro της Ιταλίας, τα πιο εξειδικευμένα προϊόντα εξάγονται από τα εργοστάσια της THRAKON στην Ελλάδα. Με αυτό το βήμα, η THRAKON επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για δυναμική εξωστρέφεια και σταθερή ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας.
Η γκάμα των προϊόντων της THRAKON στην Ιταλία περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος από τους 1700 διαθέσιμους κωδικούς που διαθέτει η εταιρεία συμπεριλαμβάνοντας κατηγορίες προϊόντων όπως πολυουρεθανικά, στεγανωτικά, εξωτερική θερμομόνωση, κόλλες πλακιδίων και χρώματα. Μάλιστα, τα ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης της THRAKON θα παρουσιαστούν στην έκθεση δομικών υλικών SAIE στο Bari της Ιταλίας στις 23-25 Οκτωβρίου. Η επέκταση της δραστηριότητας της THRAKON στην Ιταλική αγορά πραγματοποιείται μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Xella, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1,5 δις ευρώ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της THRAKON, κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης δήλωσε: «Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Ιταλία αποτελεί ένα ακόμα στρατηγικό βήμα για την THRAKON και την εξωστρεφή μας πορεία. Μέσω αυτής της συνεργασίας εδραιώνουμε την παρουσία μας σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα στην Ιταλική αγορά να αποκτήσει πρόσβαση σε ολοκληρωμένα και υψηλής ποιότητας συστήματα δόμησης».
«Επενδύσαμε στη διεύρυνση της γκάμας μας χάρη στη συνεργασία με τη TΗRΑΚΟΝ, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας όχι απλώς ένα προϊόν, αλλά ένα ολοκληρωμένο, πλήρες και ομοιογενές σύστημα, σε απόλυτη αρμονία με τα κορυφαία ποιοτικά πρότυπα που μας ξεχωρίζουν στην αγορά.» δηλώνει ο Marco Paolini, CEO της Xella Italia.
Η συνεργασία αυτή εκφράζει το κοινό όραμα των δύο εταιρειών να προσφέρουν στον χώρο της κατασκευής επαγγελματικές λύσεις υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και βιωσιμότητας. Στόχος των δυο εταιρειών είναι οι λύσεις που προσφέρουν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς και στις αυξανόμενες προσδοκίες των επαγγελματιών και των τελικών πελατών.
Η THRAKON, με πάνω από 60 χρόνια τεχνογνωσίας και καινοτομίας, συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, παρέχοντας αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας προϊόντα για τη δόμηση, τη μόνωση, το φινίρισμα και τη στεγανοποίηση. Μέσω της συνεργασίας με τη Xella Italia, η εταιρεία θέτει τις βάσεις για περαιτέρω εξωστρέφεια και δημιουργία αξίας, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ανάπτυξη, βιώσιμες λύσεις και καινοτομία που μετατρέπουν τις ιδέες σε πραγματικότητα.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

