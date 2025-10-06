ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η παραίτηση Λεκορνί «βύθισε» τον CAC 40 – Μεικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές
Χρηματιστήρια
19:52 - 06 Οκτ 2025

Η παραίτηση Λεκορνί «βύθισε» τον CAC 40 – Μεικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν μεικτές τάσεις τη Δευτέρα (6/10), καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκονρί.

Σε αυτό το πλαίσιο, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με ήπιες απώλειες του 0,04%, μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα — διάστημα κατά το οποίο είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό την Πέμπτη.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 έκλεισε με πτώση περίπου 1,3% στις 7.976,55 μονάδες, περιορίζοντας μέρος των αρχικών του απωλειών, μετά την παραίτηση του Λεκονρι μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό του. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει νέο κύμα πολιτικής αστάθειας και ακολουθεί την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

Οι γαλλικές τράπεζες ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων, με τις Société Générale, BNP Paribas και Crédit Agricole να υποχωρούν άνω του 3% στο κλείσιμο των αγορών.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,5709%, έχοντας νωρίτερα αγγίξει υψηλό 10 ημερών στο 3,5990%, ενώ το ευρώ υποχώρησε κατά περίπου 0,3%, στα 1,1741 δολάρια στο τέλος της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 24.420,67 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,03% στις 9.488,40 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 0,20% στις 43.173,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει ζημιές 0,09% στις 15.586,89 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,44% στις 8.151,03 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της Aston Martin έκλεισε με πτώση 10%, αφού η βρετανική εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη της, επικαλούμενη συνεχιζόμενες πιέσεις από τους δασμούς. Η Renault υποχώρησε περίπου 1,6%, έπειτα από δημοσιεύματα ότι η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να περικόψει 3.000 θέσεις εργασίας στους τομείς των οικονομικών, του μάρκετινγκ και των ανθρώπινων πόρων.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέγραψαν μικτές επιδόσεις, εξαλείφοντας τα προηγούμενα κέρδη τους, καθώς η Stellantis ενισχύθηκε άνω του 3%, μετά από πληροφορίες ότι ο πολυεθνικός όμιλος σκοπεύει να επενδύσει περίπου 10 δισ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας νέα εργοστάσια στο Ιλινόι και το Μίσιγκαν.

Τέλος, η Avanza Bank Holding ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4,5%, αφού η σουηδική διαδικτυακή τράπεζα ανακοίνωσε ότι η πελατειακή της βάση έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 132.000 άτομα από την αρχή του έτους.

