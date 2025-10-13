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«Όλα θα πάνε καλά με την Κίνα»: Η ανάρτηση Τραμπ που έφερε ράλι στη Wall
Χρηματιστήρια
16:53 - 13 Οκτ 2025

«Όλα θα πάνε καλά με την Κίνα»: Η ανάρτηση Τραμπ που έφερε ράλι στη Wall

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές σημειώνουν άλμα τη Δευτέρα 13/10, ανακάμπτοντας από τη βουτιά της Παρασκευής, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα «θα πάνε μια χαρά». Ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 500 μονάδες, καθώς η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις ανησυχίες γύρω από τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 423 μονάδες ή 0,93% στις 45.902,60 μονάδες , ο S&P 500 σημειώνει άνοδο κατά 1,18% στις 6,628.72 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει τα μεγαλύτερα κέρδη από τους τρεις, με άνοδο 1,55% στις 22.548,149 μονάδες.

Η AMD σημείωσε άνοδο άνω του 3%, μαζί με τις Nvidia και Oracle, ενώ η Broadcom εκτινάχθηκε πάνω από 7%, αφού ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με την OpenAI το πρωί της Δευτέρας.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή, που άφησε να εννοηθεί στους επενδυτές ότι ενδέχεται να μην προχωρήσει στην «τεράστια αύξηση δασμών» κατά της Κίνας, όπως είχε απειλήσει. Η δήλωσή του την Παρασκευή είχε επαναφέρει στο προσκήνιο τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας και προκάλεσε μαζική πτώση, που εξαΰλωσε περίπου 2 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία.

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο ιδιαίτερα σεβαστός πρόεδρος Σι είχε απλώς μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του και ούτε κι εγώ», έγραψε ο Τραμπ. «Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν».

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ν. Βανς εξέφρασε παρόμοια στάση το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα διαπραγματευθούν, εφόσον το Πεκίνο «είναι διατεθειμένο να είναι λογικό», αν και πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον «κρατά περισσότερα χαρτιά» σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

«Οι υποκείμενες εντάσεις και η αβεβαιότητα παραμένουν, και δεν πιστεύουμε ότι μια συνολική συμφωνία είναι κοντά, αλλά αυτό περιορίζει τους φόβους για δασμούς 100% ή διαταρακτικούς ελέγχους στις εξαγωγές, όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες», δήλωσε ο Tobin Marcus, επικεφαλής πολιτικής των ΗΠΑ στην Wolfe Research. «Ο Τραμπ φαίνεται να λέει στους επενδυτές ότι μπορούν να αγοράσουν στη διόρθωση, και με βάση το ιστορικό τους φέτος, αναμένουμε ότι η αγορά θα δεχτεί αυτή την “πρόσκληση”».

Όλοι οι μεγάλοι δείκτες είχαν κλείσει με απώλειες την προηγούμενη εβδομάδα. Η πτώση του S&P 500 την Παρασκευή ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο, όταν η αγορά εξακολουθούσε να αντιδρά στο αρχικό σοκ από την ανακοίνωση των δασμών του Τραμπ.

Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις ενδέχεται να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να επιστρέψουν στην αγορά μετά το ξεπούλημα της Παρασκευής, ειδικά σε τεχνολογικές μετοχές που είχαν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Πολλές τεχνολογικές εταιρείες εξαρτώνται από κινεζικά σπάνια μέταλλα για την παραγωγή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων προϊόντων.

Παρά την άνοδο της Δευτέρας, η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει άλλες ανησυχίες. Η κυβερνητική παράλυση στις ΗΠΑ συνεχίζεται και μπαίνει σε νέα εβδομάδα, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τις μισθοδοσίες στις 15 Οκτωβρίου.

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τις Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America και Morgan Stanley να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους την Τρίτη και την Τετάρτη. Αρκετές περιφερειακές τράπεζες θα ανακοινώσουν επίσης τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου (Columbus Day).

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