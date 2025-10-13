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Ευρωαγορές: Σημαντικά κέρδη, με άλμα 3% στις εξορυκτικές μετοχές εν μέσω εμπορικής έντασης ΗΠΑ - Κίνας
Χρηματιστήρια
20:29 - 13 Οκτ 2025

Ευρωαγορές: Σημαντικά κέρδη, με άλμα 3% στις εξορυκτικές μετοχές εν μέσω εμπορικής έντασης ΗΠΑ - Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν υψηλότερα τη Δευτέρα 13/10, με τις μετοχές εξορυκτικών εταιρειών να ανακάμπτουν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά την αναζωπύρωση μιας νέας εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,44% στις 566,64 μονάδες, με τον Stoxx 600 Basic Materials Index να σημειώνει άνοδο 3%, ανακάμπτοντας από τη σημαντική πτώση της Παρασκευής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε, κλείνοντας με αύξηση 0,55% στις 24.375,28 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με άνοδο κατά 0,21% στις 7.934,26 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε κέρδη ενισχυμένος κατά 0,16% στις 9.442,87 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με άνοδο 0,40% στις 15.538,30 μονάδες και ο ιταλικός MIB σημειώνοντας κέρδη 0,29% στις 42.167,59 μονάδες.

Οι μετοχές εξορυκτικών εταιρειών κατέγραψαν σημαντικά κέρδη: η Fresnillo ενισχύθηκε 9%, η Aurubis 2,4% και η Anglo American πάνω από 4,1%, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέα αύξηση δασμών προς την Κίνα, ως απάντηση σε νέους εξαγωγικούς ελέγχους που επέβαλε η Κίνα σε σπάνια μέταλλα.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για τις υψηλής τεχνολογίας βιομηχανίες, όπως αυτοκίνητα, άμυνα και ημιαγωγοί.

Ο Τραμπ την Κυριακή, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, φάνηκε να υπονοεί ότι ίσως δεν θα προχωρήσει στην απειλή του, αναφέροντας ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα «θα πάνε όλα καλά».

Η ολλανδική κατασκευάστρια ημιαγωγών ASML έκλεισε με άνοδο 3,7% μετά την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να πάρει τον έλεγχο της Nexperia, θυγατρικής της κινεζικής Wingtech Technology, σε μια κίνηση για την εξασφάλιση επαρκών προμηθειών τσιπ στην Ευρώπη εν μέσω αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων.

Η Lloyds Bank έκλεισε με άνοδο 0,9% αφού ανακοίνωσε ότι θα δεσμεύσει επιπλέον 800 εκατ. λίρες για αποζημιώσεις σχετικά με το σκάνδαλο παραπλανητικών δανείων αυτοκινήτων, ενώ η θυγατρική της, Black Horse, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χρηματοδότησης αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στον κλάδο των αυτοκινήτων, οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν μικτά: η Ferrari σημείωσε πτώση 4,1%, ενώ η Renault ενισχύθηκε 0,1%, η Mercedes-Benz 0,5% και η Stellantis 2,7%. Οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν νομικές διαδικασίες στο Λονδίνο σχετικά με κατηγορίες παραβίασης ορίων εκπομπών ντίζελ μέσω συσκευών παραποίησης.

Η AstraZeneca έκλεισε με πτώση 0,5% μετά τη συμφωνία της με την αμερικανική κυβέρνηση για μείωση τιμών σε αντάλλαγμα της αποφυγής δασμών.

Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ παρουσίασε τη νέα κυβέρνησή του, με τον Ρολάντ Λεσκύρ ως υπουργό Οικονομικών, ενώ η παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού αναμενόταν αργότερα.

Παγκόσμιες αγορές: Η Κίνα δήλωσε ότι «δεν φοβάται» τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον Τραμπ για «διπλό μέτρο» μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα. Οι αγορές της Ασίας υποχώρησαν, ενώ οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας από την πτώση της Παρασκευής μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Τραμπ.

Αυτή την εβδομάδα δεν υπήρχαν σημαντικές ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων, αλλά αναμένονται οικονομικές εκθέσεις τρίτου τριμήνου από εταιρείες όπως ASML, LVMH και Nestle, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν και τη συνάντηση ΔΝΤ-Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

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