ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές σε άνοδο: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Βρετανικό FTSE - Κέρδη 8,3% για Vodafone
Χρηματιστήρια
20:16 - 11 Νοε 2025

Ευρωαγορές σε άνοδο: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Βρετανικό FTSE - Κέρδη 8,3% για Vodafone

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές διατήρησαν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη 11/11, καθώς φαίνεται ότι πλησιάζει το τέλος της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με προσωρινό κέρδος 1,28% στις 580,14 μονάδες με όλα τα βασικά χρηματιστήρια και τους τομείς σε θετικό έδαφος.

Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, ενισχυμένος κατά 1,15% στη συνεδρίαση κλείνοντας στις 9.899,60. O γερμανικός δείκτης DAX κέρδισε 0,57% στις 24.096,25 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στη Γαλλία σημείωσε αύξηση 1,25% στις 8.156,23 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο FTSE MIB στην Ιταλία ενισχύθηκε κατά 1,24% στις 44.438,88 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 1,34% στις 16.399,10 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI είναι ο μοναδικός δείκτης που έκλεισε με απώλειες 1,44% στις 8.194,68 μονάδες.

Ενίσχυση των Ελβετικών μετοχών λόγω προσδοκιών για μείωση των αμερικανικών δασμών

Οι μετοχές των ελβετικών εταιρειών διαπραγματεύθηκαν υψηλότερα, καθώς η χώρα φαινόταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών. Ο κλάδος πολυτελών προϊόντων της Ελβετίας σημείωσε αρχικά κέρδη, με τη Richemont να ανεβαίνει 2%, την Swatch Group 6% και τη Givaudan 1,9%. Συνολικά, ο δείκτης SMI της Ελβετίας έκλεισε με άνοδο σχεδόν 2%.

Στον τομέα των αποτελεσμάτων, η Vodafone ενισχύθηκε κατά 8,3% μετά την ανακοίνωση συνολικών εσόδων 19,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (22,7 δισεκατομμύρια δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, σημειώνοντας αύξηση 7,3%. Η εταιρεία, που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο, ανακοίνωσε αύξηση μερίσματος και εκτίμησε ότι θα φτάσει στο ανώτερο όριο της πρόβλεψης κερδών για το 2026, ενισχυμένη εν μέρει από την ανάπτυξη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της.

Παράλληλα, η στερλίνα αντέστρεψε τις προηγούμενες απώλειες έναντι του δολαρίου που προκλήθηκαν από την απρόσμενη επιβράδυνση της αύξησης των μισθών στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 4,6% το τρίτο τρίμηνο. Η στερλίνα διαπραγματευόταν τελευταία με πτώση 0,17% έναντι του δολαρίου, στα 1,315 δολάρια. Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, επίσης μειώθηκαν σε όλες τις διάρκειες, με το 10ετές ομόλογο να υποχωρεί σχεδόν 8 μονάδες βάσης στο 4,386%.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο και τη λήξη της μακρύτερης αναστολής λειτουργίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο, που πέρασε με 60-40 ψήφους, με υποστήριξη από μερικούς Δημοκρατικούς γερουσιαστές και σχεδόν όλους τους Ρεπουμπλικάνους, θα σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν εγκριθεί και εκεί, θα προωθηθεί στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή και θέσπιση σε νόμο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές παρά την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές παρά την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από τεχνολογία και τράπεζες
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από τεχνολογία και τράπεζες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ