ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΤN με οδηγό την Alphabet γύρισε στα «πράσινα» τη Wall - Εκτόξευση 2,7% για Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:18 - 24 Νοε 2025

Η ΤN με οδηγό την Alphabet γύρισε στα «πράσινα» τη Wall - Εκτόξευση 2,7% για Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν τη Δευτέρα 24/11, με αιχμή την Alphabet, βγάζοντας αντίδραση μετά την πτώση που είχε «ξεφουσκώσει» το φετινό ανοδικό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,55% στις 6.705,12 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite εκτινάχθηκε κατά 2,69% στις 22.872,005 μονάδες. Κέρδη και για τον Dow Jones με 0,44% στις 46.448,27 μονάδες.

Οι μετοχές της Alphabet ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για τη θέση της εταιρείας στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Google ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το αναβαθμισμένο AI μοντέλο της, Gemini 3, περίπου οκτώ μήνες μετά την παρουσίαση του Gemini 2.5. Η μετοχή κατέγραφε άνοδο 6%.

Ο ενθουσιασμός γύρω από την Alphabet επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Broadcom εκτοξεύθηκε 11%, η Micron Technology αυξήθηκε 8%, ενώ οι Palantir Technologies και AMD ενισχύθηκαν από 6%. Meta, Nvidia και Amazon επίσης κινήθηκαν ανοδικά.

«Είναι θετικό για την Alphabet και τους επενδυτές της, αλλά πάντα με προβληματίζει όταν μία μετοχή οδηγεί ολόκληρη την αγορά υψηλότερα. Δεν βλέπουμε απαραίτητα μια ευρείας βάσης βελτίωση», δήλωσε η Melissa Brown, διευθύντρια έρευνας επενδυτικών αποφάσεων στη SimCorp. «Δεν μου φαίνεται μια δύναμη που μπορεί να στηρίξει την αγορά για τις επόμενες μέρες».

Οι μετοχές συνέχισαν την ισχυρή ανάκαμψη που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες έχουν καταγράψει απότομη πτώση από την αρχή του μήνα, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών συνδεδεμένων με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες είχαν τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος των κερδών του 2025.

Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα, με τις απώλειές του για τον Νοέμβριο να διαμορφώνονται πλέον στο 2%. Ο Nasdaq, που έχασε σχεδόν 3% την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται τώρα πάνω από 3% χαμηλότερα για τον μήνα. Ο Dow υποχώρησε περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα και έχει μειωθεί πάνω από 2% από την αρχή του Νοεμβρίου.

Το υπόλοιπο του μήνα ενδέχεται να μην είναι πιο εύκολο. Με τους όγκους συναλλαγών να αναμένεται να μειωθούν τις επόμενες ημέρες και λίγους ουσιαστικούς «καταλύτες» πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής της Fed τον Δεκέμβριο, η μεταβλητότητα μπορεί να αυξηθεί. Η Brown σημείωσε ότι τα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία, όπως οι λιανικές πωλήσεις Σεπτεμβρίου και ο δείκτης τιμών παραγωγού Σεπτεμβρίου που ανακοινώνονται την Τρίτη, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχίες για «στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον».

«Η αγορά μπορεί να συνεχίσει να κινείται ικανοποιητικά, αλλά όταν το επενδυτικό κλίμα είναι τόσο αρνητικό, τα άσχημα νέα συχνά μεγεθύνονται», δήλωσε στο CNBC. «Και όταν προσθέτεις χαμηλότερους όγκους συναλλαγών, η επίδραση των κακών ειδήσεων μπορεί να πολλαπλασιαστεί».

Η χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω Thanksgiving και θα κλείσει νωρίτερα, στη 1 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, την Παρασκευή.

Πετρέλαιο: Σημαντικά κέρδη ενόψει πιθανών μειώσεων επιτοκίων από τη Fed

Με κέρδη πάνω από 1% ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου στο κύμα αισιοδοξίας που έχουν διαμορφώσει οι τελευταίες δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve για τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το κλίμα το αμερικανικό WTI κέρδισε 78 cents ή 1,3% και έκλεισε στα 58,84 δολ. το βαρέλι, Το Brent ενισχύθηκε κατά 81 cents ή 1,3% και σκαρφάλωσε στα 63,37 δολ. το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 23:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής
Χρηματιστήρια

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street
Business Facts

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ