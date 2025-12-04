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Wall: Μικρές μεταβολές στους δείκτες - Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι επενδυτές
Χρηματιστήρια
23:19 - 04 Δεκ 2025

Wall: Μικρές μεταβολές στους δείκτες - Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Πέμπτη 4/12, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την απόφαση της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 σημείωσε οριακή άνοδο 0,11% και έκλεισε στις 6.857,12 μονάδες, όπως και ο Nasdaq Composite, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,22% φτάνοντας τις 23.505,14 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 31,96 μονάδες, ή 0,07%, κλείνοντας στις 47.850,94 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, ενώ το bitcoin συνέχισε τις πιέσεις, χάνοντας 1%. Το κρυπτονόμισμα υποχώρησε τη Δευτέρα κάτω από τα 85.000 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο. Ωστόσο, ανέκαμψε νωρίς την Τρίτη και συνέχισε να διαπραγματεύεται πάνω από τα 90.000 δολάρια μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας στους απογοητευμένους επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε σε έκθεση της εταιρείας τοποθέτησης προσωπικού Challenger, Gray & Christmas, σύμφωνα με την οποία οι ανακοινώσεις απολύσεων από αμερικανικούς εργοδότες τον Νοέμβριο ξεπέρασαν ακόμη περισσότερο το όριο του 1 εκατομμυρίου για το έτος, καθώς οι αναδιαρθρώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δασμοί συνέβαλαν στη μείωση των θέσεων εργασίας. Την Τετάρτη, τα στοιχεία της ADP έδειξαν απροσδόκητη πτώση στην απασχόληση του ιδιωτικού τομέα.

Οι αυξανόμενες ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται έχουν οδηγήσει τη Wall Street να είναι πεπεισμένη ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου, την τελευταία του έτους. Οι αγορές αποτιμούν την πιθανότητα μείωσης στο 87%, πολύ υψηλότερα από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

«Η αγορά έχει αποδώσει καλά από την αρχή του έτους, με ισχυρή πορεία στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου, και δεν θα με εξέπληττε αν από εδώ και πέρα κινούμασταν πλάγια», δήλωσε ο Tim Holland, επικεφαλής επενδύσεων στην Orion. «Το μεγάλο νέο είναι η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, αλλά έχει ήδη προαναγγελθεί τόσο ξεκάθαρα, που θα εκπλησσόμουν αν δεν τη δούμε. Η αγορά την περιμένει. Έτσι, ίσως μετά από 11 καλούς μήνες και κάποια πρόσφατη μεταβλητότητα, απλώς μετρούμε τον χρόνο, ίσως και μέχρι το τέλος της χρονιάς, και μετά θα δούμε πώς ξεκινά το 2026».

Την Πέμπτη, οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό αγνόησαν τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, που έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι αιτήσεις για την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου ανήλθαν στις 191.000, προσαρμοσμένες εποχικά, μειωμένες κατά 27.000 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και κάτω από την εκτίμηση της Dow Jones για 220.000.

«Με κάθε νέο στοιχείο που μας δείχνει ότι η οικονομία δεν καταρρέει, οι αγορές ανασαίνουν με ανακούφιση. Παρότι τα σημερινά στοιχεία για τις αρχικές αιτήσεις ήταν επηρεασμένα από την αργία των Ευχαριστιών, έγιναν πολύ θετικά δεκτά», πρόσθεσε ο Holland. «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο στοιχείο μεταξύ τώρα και της επόμενης εβδομάδας που θα αποτρέψει τη Fed από το να προχωρήσει στη μείωση».

Τα επόμενα σημαντικά οικονομικά στοιχεία αναμένονται την Παρασκευή, όταν το Υπουργείο Εμπορίου θα ανακοινώσει τα καθυστερημένα στοιχεία Σεπτεμβρίου για τις καταναλωτικές δαπάνες και τα εισοδήματα, καθώς και τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον κύριο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα δημοσιεύσει την καταναλωτική έρευνα για τον Δεκέμβριο.

Η Salesforce ήταν από τους μεγάλους νικητές της συνεδρίασης της Πέμπτης, με άνοδο άνω του 3% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενόμενου εσόδων. Η Five Below επίσης ενισχύθηκε, καθώς τα κέρδη της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Οι μετοχές είχαν καταγράψει κέρδη στη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας, αν και οι τοποθετήσεις σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να παρουσιάζουν αστάθεια. Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο μεγάλος χαμένος μεταξύ των τομέων του S&P 500, υπό το βάρος των απωλειών στις Microsoft, Nvidia και Broadcom.

Πετρέλαιο: Κέρδη 1% καθώς οι επενδυτές «επενδύουν» σε Fed και Ουκρανία

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, εν μέσω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας και καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Το Brent σημείωσε άνοδο 0,94%, στα 63,26 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 1,22%, στα 59,67 δολάρια.

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