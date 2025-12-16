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Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης μετά από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση
Χρηματιστήρια
23:36 - 16 Δεκ 2025

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης μετά από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street παρουσίασαν μεικτά πρόσημα την Τρίτη (16/12), καθώς τα στοιχεία για την αγορά εργασίας, τα οποία έδειξαν σημάδια αδυναμίας, έδωσαν μια αμφιλεγόμενη εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας, χωρίς να επηρεάσουν την πρόβλεψη για πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 0,64%, κλείνοντας στις 48.108 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κατά 0,24% στις 6.800 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατάφερε να ανακάμψει προς το τέλος, κλείνοντας με άνοδο 0,23% στις 23.111 μονάδες.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν μικρή μείωση μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε πάνω από 2 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,159%, ενώ η απόδοση του 2ετούς μειώθηκε επίσης κατά πάνω από 2 μονάδες βάσης, στο 3,483%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου κατέγραψε μικρότερη πτώση, φτάνοντας το 4,834%.

Τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν αύξηση 64.000 θέσεων τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Ωστόσο, για τον Οκτώβριο καταγράφηκε απώλεια 105.000 θέσεων και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6%, υψηλότερα από την πρόβλεψη του 4,5%. Παρά την καλύτερη από την αναμενόμενη εικόνα για τον Νοέμβριο, οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Ιανουάριο παραμένουν περιορισμένες.

Η αναταραχή στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση δημοσίευσης των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις, εντείνει την αβεβαιότητα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την επικείμενη ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Πέμπτη.

Παρά τις μικρές αυξήσεις στις θέσεις εργασίας και τις καθυστερήσεις λόγω του προσωρινού κλεισίματος κυβερνητικών υπηρεσιών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η οικονομία «παίρνει μια ανάσα».

Στον επιχειρηματικό χώρο, η Pfizer σημείωσε απώλειες, ενώ η PayPal ανέβηκε μετά την αίτησή της για ίδρυση τράπεζας στις ΗΠΑ.

Η αγορά κατέγραψε ακόμη μία χαμένη ημέρα αυτήν την εβδομάδα, με τη Δευτέρα να είχε επηρεαστεί από απώλειες σε σημαντικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Broadcom, η Oracle και η Microsoft, καθώς οι επενδυτές απέσυραν κέρδη από αυτές τις μετοχές και στράφηκαν σε άλλους κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι κοινές υποδομές (utilities).

Παρά ταύτα, ορισμένες μετοχές του S&P 500, όπως η Expedia, η General Motors, η Ross Stores και η TJX Companies, κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, υποδηλώνοντας ότι η αγορά διευρύνεται.

Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο - Ανοδικά ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 2,4% στα 59,07 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 2,5% στα 55,41 δολάρια. Σημειώνεται πως στιγμιαία, η τιμή του αργού WTI έπεσε ακόμα και κάτω από τα 55 δολάρια σε χαμηλό αντίστοιχο της 3ης Φεβρουαρίου του 2021.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,1% στα 4.339 δολ./oz.

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