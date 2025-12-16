Πτώση-ρεκόρ για τον «μαύρο χρυσό» – Τι περιμένει την αγορά το 2026

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε την Τρίτη (16/12) κάτω από τα 55 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2021, καθώς οι αγορές επηρεάστηκαν από τις αυξανόμενες ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την ενίσχυση της προσφοράς.

Πιο αναλυτικά, το West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε χαμηλό στα 54,98 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2021.

Σημειώνεται, πάντως, ότι το βράδυ της Τρίτης (16/12) μετά τη «βουτιά» κάτω από τα 55 δολάρια, το αργό έχει επιστρέψει οριακά πάνω από τα 55 δολάρια, καθώς με απώλειες 2,74% «παίζει» στα 55,12 δολάρια/βαρέλι, ενώ το Brent συνεχίζοντας να υποχωρεί, βρίσκεται κοντά στα 58,9 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 2,76%.

Η υπερπροσφορά ρίχνει τις τιμές – Τα μηνύματα για την οικονομία

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να αποτελεί και ένδειξη επιβράδυνσης της οικονομίας. Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ ανήλθε σε 64.000 θέσεις τον Νοέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο καταγράφηκε μείωση κατά 105.000 θέσεις. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας σκαρφάλωσε σε υψηλό τετραετίας, στο 4,6%.

Το αμερικανικό αργό έχει χάσει περίπου 23% της αξίας του από την αρχή του έτους, καταγράφοντας τη χειρότερη ετήσια επίδοση από το 2018, ενώ το Brent υποχωρεί κατά περίπου 21%, στη χειρότερη χρονιά του από το 2020.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η υπερπροσφορά θα χτυπήσει «κόκκινο» τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2026, ξεπερνώντας τη ζήτηση κατά 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, πράγμα που θα οδηγήσει σε μεγάλη συσσώρευση πετρελαίου. Αυτό σημαίνει πως η τιμή του θα μπορούσε να υποστεί ακόμη μεγαλύτερη πτώση.

Η βενζίνη πέφτει, αλλά τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές

Η βενζίνη στις ΗΠΑ έχει πέσει κάτω από τα 3 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, προσφέροντας ανάσα στους καταναλωτές ενόψει των εορτών.

Ωστόσο, γενικά η μείωση των τιμών δεν αναμένεται να επηρεάσει εντυπωσιακά τους καταναλωτές, κυρίως επειδή τα διυλιστήρια δεν έχουν την ικανότητα να διυλίσουν τόσο μεγάλες ποσότητες. Συνεπώς, η πτώση δεν θα μετακυλιστεί πλήρως στη βενζίνη.

«Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των χαμηλών τιμών του πετρελαίου και των υψηλών τιμών των προϊόντων διύλισης, είναι απίθανο να μειωθεί σύντομα », σημείωσε ο Τζον Εβανς, αναλυτής της PVM Oil Associates. «Πρόκειται για ένα πρόβλημα διύλισης, το οποίο θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον, εκτός εάν κατασκευαστούν νέες μονάδες στις δυτικές οικονομίες, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στα παραπάνω, θα πρέπει, δε, να συνυπολογιστεί ότι τα διυλιστήρια εκτός των χωρών του ΟΟΣΑ δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν επαρκώς. Πολλά μεγάλα διυλιστήρια σε χώρες όπως η Νιγηρία, το Κουβέιτ και η Μαλαισία αντιμετωπίζουν επίσης μακροχρόνιες διακοπές λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο IEA να αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω τις προβλέψεις του.

Αύξηση παραγωγής από OPEC+ και ελπίδες για μείωση γεωπολιτικών κινδύνων

Η αγορά πετρελαίου δέχεται πιέσεις φέτος, καθώς τα μέλη του OPEC+ αύξησαν την παραγωγή τους έπειτα από χρόνια περικοπών. Επιπλέον, οι επενδυτές προεξοφλούν μείωση των γεωπολιτικών κινδύνων, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει την Ουκρανία να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο κίνδυνος διαταραχών στην προσφορά είχε επισκιάσει την αγορά πετρελαίου από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Το Κίεβο, απο την άλλη, πραγματοποιεί επανειλημμένες επιθέσεις με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές μέσα στο 2025, ενώ οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλει κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Με τις κυρώσεις να περιορίζουν τις ρωσικές ροές και τα διυλιστήρια να βάζουν τις μηχανές τους στο φουλ, η αγορά εισέρχεται σε μία περίοδο που οποιοδήποτε σοκ θα μπορούσε να δημιουργήσει αστραπιαία πίεση στις τιμές και να δημιουργήσει ελλείψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο IEA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 2026 θα είναι μια περίπλοκη χρονιά. Η διαθεσιμότητα προϊόντων διύλισης θα είναι ευάλωτη για μήνες και η πίεση στις ευρωπαϊκές υποδομές θα αυξηθεί.

Τι θα σημάνει για την αγορά πιθανή ανάκαμψη του ρωσικού αργού

Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές και οι αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι πιθανό να αρθούν σχετικά γρήγορα, σύμφωνα με τον Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy.

«Αυτό θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διαταραχών στην προσφορά ρωσικού πετρελαίου και θα επέτρεπε σε έναν σημαντικό όγκο ρωσικού αργού, που σήμερα παραμένει στα δεξαμενόπλοια, να επιστρέψει στην αγορά», ανέφερε ο Λεόν. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Rystad, τα ρωσικά αποθέματα πετρελαίου που δεν βρίσκονται σε χερσαίες αποθήκες ή διυλιστήρια, αλλά στα δεξαμενόπλοια, εκτιμώνται σήμερα σε περίπου 170 εκατ. βαρέλια.

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα άλλαζε επίσης τα κίνητρα του OPEC+, πρόσθεσε ο Λεόν. Το καρτέλ πιθανότατα θα επανερχόταν σε στρατηγική ανάκτησης μεριδίου αγοράς μέσω αυξημένης παραγωγής, μετά την πρόσφατη παύση αυτής της τακτικής.