Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του 0,06% στις 48.390,22 μονάδες, ο Nasdaq ενισχύεται μόλις κατά 0,01% φτάνοντας τις 23.429,45 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,02% στις 6.879,55 μονάδες.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. Η προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για ανάπτυξη 3,8%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μάλιστα αναθεώρηση προς τα κάτω, κοντά στο 3,3%.
Οι καταναλωτικές δαπάνες εμφάνισαν επίσης ισχυρότερη δυναμική, σημειώνοντας αύξηση 3,5%, σημαντικά υψηλότερη από το 2,5% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη προκαταρκτική μέτρηση.
Παράλληλα, ανοδικά αναθεωρήθηκε και ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο χρησιμοποιεί η Fed ως βασικό μέτρο πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,9% στο τρίμηνο, έναντι 2,6% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.
Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε υψηλότερα, φτάνοντας το 4,19% από 4,15% προηγουμένως.
Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ξεχωρίζει μέχρι στιγμής η μετοχή της Novo Nordisk, η οποία σημειώνει άλμα 10% μετά την έγκριση χαπιού για απώλεια βάρους.