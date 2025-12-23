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Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ
Χρηματιστήρια
17:25 - 23 Δεκ 2025

Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπιες διακυμάνσεις άνοιξαν τη σημερινή (23/12) συνεδρίαση οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς τα στοιχεία για το ΑΕΠ του γ' τριμήνου, που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις, περιορίζουν τις προσδοκίες της αγοράς για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του 0,06% στις 48.390,22 μονάδες, ο Nasdaq ενισχύεται μόλις κατά 0,01% φτάνοντας τις 23.429,45 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,02% στις 6.879,55 μονάδες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. Η προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για ανάπτυξη 3,8%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μάλιστα αναθεώρηση προς τα κάτω, κοντά στο 3,3%.

Οι καταναλωτικές δαπάνες εμφάνισαν επίσης ισχυρότερη δυναμική, σημειώνοντας αύξηση 3,5%, σημαντικά υψηλότερη από το 2,5% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη προκαταρκτική μέτρηση.

Παράλληλα, ανοδικά αναθεωρήθηκε και ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο χρησιμοποιεί η Fed ως βασικό μέτρο πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,9% στο τρίμηνο, έναντι 2,6% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε υψηλότερα, φτάνοντας το 4,19% από 4,15% προηγουμένως.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ξεχωρίζει μέχρι στιγμής η μετοχή της Novo Nordisk, η οποία σημειώνει άλμα 10% μετά την έγκριση χαπιού για απώλεια βάρους.

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