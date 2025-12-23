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ΗΠΑ: Ανάπτυξη 4,3% στο γ&#039; τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις
Ειδήσεις
17:00 - 23 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Ανάπτυξη 4,3% στο γ' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε ταχύτερη ανάπτυξη από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές κατά το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της έντονης ανόδου των καταναλωτικών δαπανών. Παρ’ όλα αυτά, διαφαίνεται μια σταδιακή απώλεια δυναμικής, που αποδίδεται εν μέρει στην αύξηση του κόστους ζωής, αλλά και στο πρόσφατο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% το τελευταίο τρίμηνο. Υπενθυμίζεται ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8%.

Η δημοσίευση των στοιχείων καθυστέρησε εξαιτίας του 43ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης.

Ισχυρή ζήτηση

Οι καταναλωτικές δαπάνες κατέγραψαν άνοδο 3,5% στο τρίτο τρίμηνο, επιταχύνοντας σε σχέση με την αύξηση 2,5% που είχε σημειωθεί το προηγούμενο τρίμηνο. Σημαντικό μέρος αυτής της επιτάχυνσης οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς οι καταναλωτές έσπευσαν να επωφεληθούν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις πριν από τη λήξη τους στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι πωλήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων υποχώρησαν κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, ενώ οι δαπάνες σε άλλους τομείς της οικονομίας παρουσίασαν ανομοιόμορφη εικόνα.

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