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Ράλι με φόντο την σύλληψη Μαδούρο: Ρεκόρ για τον Dow, σημαντικά κέρδη για πετρέλαιο &amp; μέταλλα
Χρηματιστήρια
23:22 - 05 Ιαν 2026

Ράλι με φόντο την σύλληψη Μαδούρο: Ρεκόρ για τον Dow, σημαντικά κέρδη για πετρέλαιο & μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα 5/1, παρά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολά Μαδούρο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν κέρδη και οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι η ενέργεια αυτή δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις που θα ανατρέψουν τις αγορές.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κέρδισε 594,79 μονάδες ή 1,23% και έκλεισε στις 48.977,18 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό στη συνεδρίαση. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,64% στις 6.902,05 μονάδες και ο Nasdaq Composite κατά 0,69% στις 23.395,822 μονάδες.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με την προσδοκία ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανασυγκρότηση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας. Η Chevron εκτινάχθηκε 5%, καθώς έχει ήδη παρουσία στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η Exxon Mobil ενισχύθηκε 2%. Οι μετοχές εταιρειών παροχής υπηρεσιών για τον ενεργειακό τομέα, όπως οι Halliburton και SLB, ανέβηκαν 8% και 9% αντίστοιχα. Ο δείκτης State Street Energy Select Sector ETF (XLE) σημείωσε άνοδο σχεδόν 3%.

«Ίσως βραχυπρόθεσμα αυξήσει την τιμή του πετρελαίου, καθώς υπάρχει ερώτημα γύρω από την προσφορά και τη διανομή του», δήλωσε ο Sam Stovall, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην CFRA Research, στο CNBC. «Μακροπρόθεσμα, μπορεί να αποτελέσει βελτίωση, διότι η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει μόνο το 1% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και οι υποδομές της χειροτέρεψαν τα τελευταία χρόνια. Απαιτείται βελτίωση, και ίσως οι ΗΠΑ να μπορούν να συμβάλλουν».

Παρά την ανοδική αντίδραση των μετοχών, οι επενδυτές αύξησαν επίσης την έκθεσή τους στο χρυσό, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται περίπου 3%. Το Bitcoin διαπραγματεύθηκε πάνω από 94.000 δολάρια. Οι χρηματοπιστωτικές μετοχές ανέβηκαν επίσης, με τη Wall Street να στοιχηματίζει σε ισχυρή αμερικανική οικονομία φέτος. Οι μετοχές των μεγάλων τραπεζών Goldman Sachs και της περιφερειακής U.S. Bancorp ενισχύθηκαν 3% η καθεμία.

«Η αγορά ουσιαστικά λέει: 'Θα επανατοποθετήσουμε χρήματα μετά το κλείσιμο θέσεων για φορολογική ισορροπία και αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίων στο τέλος του 2025, και θα αγοράσουμε ξανά μετοχές στις αρχές του 2026'», συνέχισε ο Stovall. «Οι επενδυτές εξακολουθούν να επικεντρώνονται στις πιθανές κινήσεις της Fed και στα εταιρικά κέρδη. Μέχρι στιγμής, παραμένουμε σε περιβάλλον υψηλού ρίσκου».

Μετά την επίθεση και τη σύλληψη από τον αμερικανικό στρατό, ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Cilia Flores, μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία ναρκω-τρομοκρατίας και άλλα εγκλήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η διακίνηση ναρκωτικών «έχει εμπλουτίσει και εδραιώσει την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της Βενεζουέλας».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να υπάρξει ασφαλής, σωστή και δίκαιη μετάβαση».

«Πρόκειται για σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός, αν και απίθανο να είναι μεγάλος βραχυπρόθεσμος παράγοντας των αγορών», σημείωσε ο Matthew Aks, αναλυτής πολιτικής στην Evercore ISI. «Προς το παρόν, οι επενδυτές πρέπει να πλοηγηθούν στο γνώριμο τοπίο της πιθανής σκόπιμης αβεβαιότητας του Τραμπ για τα επόμενα βήματά του».

«Η διαίσθησή μας είναι ότι ο Τραμπ γενικά δεν ενδιαφέρεται για πλήρη στρατιωτική αλλαγή καθεστώτος όπως στους πολέμους Ιράκ και Αφγανιστάν που είχε επικρίνει. Ωστόσο, οι δηλώσεις του αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ότι αυτή η ενέργεια δεν θα είναι μία και τελειώνει, όπως η επίθεση στο Ιράν πέρυσι», πρόσθεσε ο Aks.

Οι μετοχές αμυντικών κολοσσών όπως οι General Dynamics και Lockheed Martin ενισχύθηκαν 3% και 2% αντίστοιχα, καθώς η πρόσφατη ενέργεια Τραμπ δείχνει ότι οι ταχείες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα παραμείνουν κεντρικό εργαλείο στην αντιμετώπιση γεωπολιτικών ζητημάτων.

Άλμα για τα πολύτιμα μέταλλα – Σημαντικά κέρδη για το πετρέλαιο

Σε υψηλό μιας εβδομάδας ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας ο χρυσός καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου ως ασφαλές καταφύγιο.

Σε αυτό το κλίμα, ο χρυσός spot σημείωνε άλμα 2,7% προ ολίγου στα 4.444,52 δολ. ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Δεκεμβρίου. Ο χρυσός σημείωσε νέο υψηλό στις 26 Δεκεμβρίου στα 4.549,71 δολ. Τα futures του πολύτιμου μετάλλου στο μεταξύ σημείωσαν άλμα 2,8% και έκλεισαν στα 4.451,5 δολ. ανά ουγγιά.

Το ασήμι σκαρφάλωσε 5,2% στα 76,37 δολ. ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε 5,9% στα 2.269,55 δολ. ενώ το παλλάδιο κέρδισε 3,4% στα 1.694,75 δολ.

Σε αυτό το κλίμα ενισχυμένο είναι και το πετρέλαιο. Πιο συγκεκριμένα, το αμερικανικό WTI κέρδισε 1 ή 1,7% και έκλεισε στα 58,32 δολ. το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 1,01 δολ. ή 1,66% στα 61,76 δολ. το βαρέλι.

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