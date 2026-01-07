ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Μικτό άνοιγμα εν μέσω ανησυχιών για τη Γροιλανδία
Χρηματιστήρια
11:02 - 07 Ιαν 2026

Ευρωαγορές: Μικτό άνοιγμα εν μέσω ανησυχιών για τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν μικτά τις διαπραγματεύσεις τους την Τετάρτη 7/1, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στις περιφερειακές αγορές μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινούνταν με μικρές μεταβολές μετά το άνοιγμα της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα σημείωνε απώλειες 0,02% στις 605,16 μονάδες, με τους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να εμφανίζουν μικτή εικόνα. Πιο αναλυτικά:

  • Βρετανικός FTSE 100: -0,49% στις 10.073,20 μονάδες.
  • Γερμανικός DAX: +0,44% στις 25.011,13 μονάδες.
  • Γαλλικός CAC 40: +0,22% στις 8.219,15 μονάδες
  • Ιταλικός FTSE MIB: +0,37% στις 45.923,50 μονάδες
  • Ισπανικός IBEX: +0,15% στις 17.672,99 μονάδες.

Μετά τη σύλληψη και κράτηση του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, η προσοχή των παγκόσμιων αγορών στρέφεται πλέον γρήγορα στις προθέσεις του προέδρου Τραμπ σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Ο πρόεδρος και η ομάδα του εξετάζουν «μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης του αμερικανικού στρατού», όπως δήλωσε την Τρίτη στο CNBC η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το αρκτικό νησί για λόγους εθνικής ασφάλειας και αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.

Η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα δεν είναι προς πώληση, ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν την Τρίτη ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Στα οικονομικά στοιχεία της Τετάρτης περιλαμβάνονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης τον Δεκέμβριο, με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters να προβλέπουν ποσοστό 2%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 11:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 12:47

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Πολιτική
20/07/2026 - 12:44

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ