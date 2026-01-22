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Ράλι στις Ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Γροιλανδία
Χρηματιστήρια
10:58 - 22 Ιαν 2026

Ράλι στις Ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές καταγράφουν ισχυρά κέρδη την Πέμπτη (22/1), μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι επιτεύχθηκε ένα «πλαίσιο» συμφωνίας για τη Γροιλανδία και ότι αποσύρει τα σχέδια για την επιβολή κλιμακούμενων δασμών σε ομάδα ευρωπαϊκών χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 1,10% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο DAX της Γερμανίας σημειώνει άνοδο 1,18%, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,18%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο 0,74%, ο ιταλικός MIB 0,73% και ο ισπανικός IBEX 0,73%.

Το θετικό κλίμα στις αγορές ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, την Τετάρτη, ότι συμφώνησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» που αφορά τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων αποφασίστηκε να μην επιβληθούν αυξημένοι δασμοί στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Μιλώντας στο CNBC από το Νταβός, όπου συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία περισσότερο ως «ένα concept», εξηγώντας ότι προβλέπει συνεργασία ΗΠΑ–Ευρώπης στο προτεινόμενο αντιπυραυλικό σύστημα «Golden Dome», καθώς και πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους της Γροιλανδίας. Όταν ρωτήθηκε για λεπτομέρειες, παραδέχθηκε ότι «είναι λίγο περίπλοκο» και ότι θα δοθούν εξηγήσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να καθησυχάζουν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι κλάδοι που θεωρούνταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενους δασμούς κατέγραψαν σημαντικά κέρδη: οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας κινούνται ανοδικά κατά 2,47%, ενώ ο κλάδος της υγείας καταγράφει κέρδη περίπου 1%.

Τέλος, στο εταιρικό μέτωπο, η Volkswagen ανακοίνωσε αύξηση περίπου 20% στις καθαρές ταμειακές ροές σε ετήσια βάση, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 5,65%, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει και στο ευνοϊκότερο κλίμα γύρω από το ζήτημα των δασμών.

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