«Τα βρήκαμε» με τον Ρούτε για τη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Τραμπ – Αποσύρεται η απειλή των δασμών

Γρήγορα έτρεξαν οι εξελίξεις μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, απ’ όπου δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει βία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά επέμεινε πως θα εκκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας, μάλιστα, τους Ευρωπαίους ότι εάν συνεχίσουν να είναι αντίθετοι, οι ΗΠΑ «θα το θυμούνται».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος λίγη ώρα αργότερα μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, στο περιθώριο του Φόρουμ είχε μία «εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση» με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία κατέληξαν σε μία συμφωνία-πλαίσιο για το θέμα της Γροιλανδίας. Μάλιστα, υπό αυτό το πρίσμα, ανακοίνωσε ότι θα «παγώσει» τους τιμωρητικούς δασμούς που είχε προαναγγείλει εις βάρος των ευρωπαϊκών χωρών και θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, η συμφωνία που διαμόρφωσε με τον Ρούτε θα «είναι εξαιρετική για τις ΗΠΑ και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ», ενώ φαίνεται πως περιέχει και λεπτομέρειες σχετικά με τον Golden Dome (Χρυσός Θόλος) που συνδέεται με τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες, πάντως, θα δοθούν στη δημοσιότητα – όπως είπε – όταν προχωρήσουν οι συζητήσεις.

Στις διαβουλεύσεις αυτές αναμένεται να εμπλακούν – σύμφωνα με τον Τραμπ – οι Τζέι Ντι Βανς (αντιπρόεδρος της κυβέρνησης), Μάρκο Ρούμπιο (ΥΠΕΞ) και Στιβ Γουίτκοφ (ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου), καθώς επίσης και άλλα πρόσωπα, εφόσον χρειαστεί, τα οποία – όπως χαρακτηριστικά έγραψε – θα αναφέρονται απευθείας στον ίδιο.

«Πάρτυ» στη Wall Street

Με ανακούφιση υποδέχτηκαν οι επενδυτές τα νέα, με τη Wall Street να έχει πάρει την ανηφόρα.

Ήδη, μετά από την ομιλία του πλανητάρχη και την ανακοίνωση ότι δεν θα καταφύγει σε βίαια μέσα, οι δείκτες πήραν τα πάνω τους. Ωστόσο, η ανάρτησή του ήταν ακόμη πιο καθαριστική, με τον Dow Jones να εκτινάσσεται, κερδίζοντας έως και 650 μονάδες (άνω του 1,25%), τον S&P 500 να κάνει άλμα 1,2% και τον Nasdaq να «πετάει» κατά 1,3%.

Εν τω μεταξύ, μετά την ομιλία του, οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά και οι αποδόσεις υποχώρησαν, ενώ ο δείκτης του δολαρίου περιόρισε τις απώλειές του.

Παράλληλα, στα «πράσινα» κινούνται και οι τραπεζικές μετοχές, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την πρόθεσή του να ζητήσει από το Κογκρέσο πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – αν και η προοπτική έγκρισης παραμένει αβέβαιη.

Σύμφωνα με τον Tom Garretson της RBC Wealth Management, «η κυβέρνηση βλέπει τον αρνητικό αντίκτυπο στις αγορές και αυτές ποντάρουν ότι, αν οι απειλές για δασμούς πάνε πολύ μακριά, θα υπάρξει αναδίπλωση».

Να σημειωθεί πως κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, οι αγορές είχαν καταγράψει τις χειρότερες απώλειες από τον Οκτώβριο, καθώς ο Τραμπ κλιμάκωσε τις απειλές για δασμούς και δεν απέκλεισε τη χρήση βίας.

Το λεγόμενο «sell America trade» συνοδεύτηκε από άνοδο των αποδόσεων των Treasuries – με το 10ετές να ξεπερνά προσωρινά το 4,3% – και πτώση του δολαρίου.

Διαλλακτικότερος, αλλά όχι λιγότερο αυταρχικός

Ένα από τα χαρακτηριστικά της δεύτερης – τουλάχιστον – θητείας Τραμπ αναδεικνύει η WP σε ανάλυσή της σχετικά με την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Νταβός.

Είναι προφανές – αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα – ότι ο Τραμπ είδε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ – ένα φόρουμ που στόχο έχει την προώθηση της συνεργασίας – ως μία ακόμη ευκαιρία προβολής της αμερικανικής ισχύος και «διευθέτησης» εσωτερικών ζητημάτων που «καίνε» την κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ εξύμνησε την μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, μία πολιτική που στο εσωτερικό δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ προέβαλε ιδιαίτερα τα οικονομικά και αναπτυξιακά επιτεύγματά του, λέγοντας, μάλιστα, πως η Αμερική θα γίνει πιο σπουδαία από ποτέ.

Οι επενδυτές ανακουφίστηκαν από τη δήλωση ότι δεν θα εισβάλει στη Γροιλανδία, όμως στην πραγματικότητα η επιθετικότητα του Τραμπ δεν μειώθηκε – παρατηρεί η WP – καθώς συνέχισε να εξαπολύει ευθείες βολές κατά της Ευρώπης, να πιέζει εμμέσως για τη συναίνεση των ευρωπαϊκών κρατών στα σχέδια του και να τους «προειδοποιεί» πως αν συνεχίζουν να είναι αρνητικοί, οι ΗΠΑ «θα το θυμούνται».

Σαφώς οι δηλώσεις του – σε σχέση με τις απειλές που θα ήταν ικανός να εξαπολύσει – θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανακουφιστικές ή και ικανοποιητικές. Ωστόσο, τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτή η φαινομενική υπαναχώρηση και η παραδοχή ότι δε θα χρησιμοποιήσει βία, γιατί γνωρίζει πως εάν οι ΗΠΑ επιδείξουν υπερβολική ισχύ, τα πράγματα θα ξεφύγουν;

«Το μάθημα από τις απειλές δασμών για τη Γροιλανδία είναι ότι καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν είναι ποτέ οριστική», δήλωσε μετά την ομιλία του Τραμπ, ο Γουίλιαμ Ράινς, ειδικός στο εμπόριο στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσιγκτον.

Η δήλωση του Ράινς είναι μάλλον αρκετά εύστοχη, αφού έχει πολλές φορές μέχρι σήμερα επαληθευτεί ότι ο Τραμπ «δυσκολεύεται» να μείνει πιστός στις δεσμεύσεις του.

Ένα ακόμη σημείο της ομιλίας του, το οποίο ενδεχομένως δεν έχει τραβήξει τόσο την προσοχή, αλλά είναι αρκετά ενδεικτικό είναι πως σε μία «αποκαλυπτική» (όπως την χαρακτηρίζει η WP) «παρένθεση», επαίνεσε την ευρωπαϊκή ιμπεριαλιστική επέκταση, λέγοντας ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό στο ότι τα έθνη επεκτάθηκαν μέσω αυτοκρατοριών – κάνοντας προφανώς μία έμμεση σύγκριση με τη δική του απόπειρα να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Αυτό, ωστόσο, αποκαλύπτει μία έντονη ρήξη με τη μεταπολεμική αμερικανική συναίνεση στην εξωτερική πολιτική, η οποία είχε υποστηρίξει την ανεξαρτησία των χωρών από τις αποικιακές δυνάμεις και στη συνέχεια είχε οικοδομήσει ένα παγκοσμιοποιημένο εμπορικό σύστημα για να τις συνδέσει μεταξύ τους.

Επομένως, παρά τα ενθαρρυντικά νέα και τη φαινομενικά θετική απόφαση του Τραμπ να «τα βρει» με το ΝΑΤΟ – άλλωστε, ο Μαρκ Ρούτε είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι «εργάζεται στο παρασκήνιο» για τη Γροιλανδία, προοικονομώντας επί της ουσίας τις εξελίξεις – παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν αυτή η συμφωνία-πλαίσιο θα είναι και το τελευταίο επεισόδιο αυτού του σήριαλ. Και κατ’ επέκταση, εάν η χαρά των αγορών θα έχει διάρκεια ή θα «βουτήξουν» γρήγορα σε ένα ακόμη sell off όπως το χθεσινό.