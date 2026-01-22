ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γροιλανδία: 3 σενάρια για το «πλαίσιο συμφωνίας» Τραμπ-ΝΑΤΟ χωρίς τυπική αλλαγή κυριαρχίας
Ειδήσεις
10:16 - 22 Ιαν 2026

Γροιλανδία: 3 σενάρια για το «πλαίσιο συμφωνίας» Τραμπ-ΝΑΤΟ χωρίς τυπική αλλαγή κυριαρχίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενός «πλαισίου μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, μετά από εβδομάδες κλιμακούμενων απειλών ακόμη και στρατιωτικής φύσης, περισσότερο άνοιξε ερωτήματα παρά έδωσε απαντήσεις.

Ενώ οι αγορές ανακουφίστηκαν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν για αποκλιμάκωση, στη Γροιλανδία και στη Δανία επικρατεί βαθιά καχυποψία για το τι πραγματικά διαπραγματεύεται Ουάσιγκτον – και με ποιον, σύμφωνα με μετάδοση του Guardian.

Παρά την απουσία επίσημων λεπτομερειών, διπλωματικές και δημοσιογραφικές πηγές σκιαγραφούν τρία βασικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα deal με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ, χωρίς –τουλάχιστον τυπικά– αλλαγή κυριαρχίας.

1. Ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ με «νησίδες κυριαρχίας»

Το πιο ρεαλιστικό σενάριο προβλέπει την παραχώρηση αυξημένων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ σε υφιστάμενες ή νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με διαρροές, εξετάζεται μοντέλο αντίστοιχο με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο: περιοχές υπό de facto αμερικανική κυριαρχία, χωρίς τυπική αλλαγή συνόρων. Αυτό θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη στρατηγική τους παρουσία στην Αρκτική και να φιλοξενήσουν τμήματα της αντιπυραυλικής τους ασπίδας. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν έχουν προκύψει σαφή στοιχεία ως προς την περιορισμένη παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Δανίας στο νησί υπέρ των ΗΠΑ.

2. Ρόλος-κλειδί του ΝΑΤΟ ως «ομπρέλα ασφάλειας»

Αν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε διέψευσε ότι τέθηκε θέμα κυριαρχίας, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θεσμικό άλλοθι: περισσότερες κοινές ασκήσεις, διευρυμένες αποστολές επιτήρησης και ενσωμάτωση της Γροιλανδίας στον ευρύτερο σχεδιασμό της Συμμαχίας για την Αρκτική. Ένα τέτοιο σχήμα θα ικανοποιούσε τις «ανησυχίες ασφαλείας» των ΗΠΑ, χωρίς ανοιχτή ρήξη με την Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι, σε αυτό το σενάριο, η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στο μεγαλύτερο νησί του κόσμου δεν θα απαιτούσε κατ’ ανάγκη κάποιο νέο ή ριζικά διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Αντιθέτως, θα μπορούσε να βασιστεί αποκλειστικά σε ήδη υφιστάμενες συμφωνίες.

Ήδη από το 1951, Ουάσινγκτον και Κοπεγχάγη έχουν συνάψει διμερή συμφωνία που ρυθμίζει τη στρατηγική και στρατιωτική χρήση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, ενώ το 2004 η σχετική δέσμευση ανανεώθηκε και επικαιροποιήθηκε. Παράλληλα, κινήσεις για αναβάθμιση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, χωρίς να τεθεί ζήτημα αλλαγής καθεστώτος ή κυριαρχίας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ είχαν περιορίσει σημαντικά το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στη Γροιλανδία — με τις ευλογίες της ίδιας της κυβέρνησης Τραμπ. Σήμερα, στην περιοχή βρίσκονται περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες και λειτουργεί μόλις μία στρατιωτική βάση, γεγονός που αφήνει περιθώρια για αναβάθμιση χωρίς θεσμικές ρήξεις.

3. Πρόσβαση σε κρίσιμους φυσικούς πόρους

Το πιο εκρηκτικό –και πολιτικά τοξικό– σενάριο αφορά τα σπάνια ορυκτά της Γροιλανδίας. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει δικαιώματα εξόρυξης χωρίς την έγκριση της Κοπεγχάγης. Για τη Γροιλανδία, αυτό αγγίζει κόκκινη γραμμή, καθώς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της αυτοδιάθεσης και του οικονομικού ελέγχου του νησιού.

Η οργή Γροιλανδών και Δανών πολιτικών εστιάζεται στο γεγονός ότι οι συζητήσεις έγιναν ερήμην της ίδιας της Γροιλανδίας. «Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς τη Γροιλανδία στο τραπέζι», προειδοποιούν βουλευτές, ενώ κάτοικοι στο Νουούκ μιλούν ανοιχτά για πολιτική εξαπάτηση.

Προς το παρόν, το «deal» του Τραμπ μοιάζει περισσότερο με στρατηγική ασάφεια: αρκετή για να καθησυχάσει τις αγορές και να παγώσει τους δασμούς, αλλά ανεπαρκής για να λύσει το θεμελιώδες ζήτημα – ποιος αποφασίζει τελικά για το μέλλον της Γροιλανδίας. Αν υπάρξει συμφωνία, αυτή δύσκολα θα περάσει χωρίς σφοδρές αντιδράσεις στον Αρκτικό Βορρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuxnzigrb2x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv339oygnf5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 13:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τραμπ περιμένει τον Ζελένσκι στο Νταβός
Ειδήσεις

Ο Τραμπ περιμένει τον Ζελένσκι στο Νταβός

Γιατί «έκαψε» το Νταβός ο Μητσοτάκης
Ανεμοδείκτης

Γιατί «έκαψε» το Νταβός ο Μητσοτάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa
Επιχειρήσεις

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας
Ειδήσεις

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!
Ειδήσεις

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 11:50

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Ναυτιλία
04/08/2026 - 11:40

Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ένας ναυτικός

Ανεμοδείκτης
04/08/2026 - 11:40

Το διαφορετικό ραντεβού του ΠΑΣΟΚ με την Ιστορία

Ακίνητα
04/08/2026 - 11:35

ΠΟΜΙΔΑ: Λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:35

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:33

ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:26

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 11:12

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Πολιτική
04/08/2026 - 11:12

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Οικονομία
04/08/2026 - 11:10

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Φορολογία
04/08/2026 - 11:06

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Πώς μπορούν να μειωθούν οι φόροι χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 10:57

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
04/08/2026 - 10:52

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 10:37

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 10:19

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. στο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα €0,24

Πολιτική
04/08/2026 - 10:10

Επαφές Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 10:00

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Οικονομία
04/08/2026 - 09:37

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο - Μικρή εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος

Φορολογία
04/08/2026 - 08:58

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 08:56

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
04/08/2026 - 08:36

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 08:26

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:59

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:45

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 07:43

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές: Οι 10 έλεγχοι στο ΙΧ σας που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ