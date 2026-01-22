ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Στο +1% ο Stoxx μετά τη «συμφωνία» Τραμπ με ώθηση από αυτοκινητοβιομηχανίες και φαρμακευτικές
Χρηματιστήρια
19:50 - 22 Ιαν 2026

Ευρωαγορές: Στο +1% ο Stoxx μετά τη «συμφωνία» Τραμπ με ώθηση από αυτοκινητοβιομηχανίες και φαρμακευτικές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την Πέμπτη 22/1, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχει επιτευχθεί «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και ότι αποσύρει την επιβολή αυξανόμενων δασμών σε μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 1,03% στις 608,86 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και όλα τα βασικά περιφερειακά χρηματιστήρια να κλείνουν θετικά. Πιο αναλυτικά, οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν ως εξής:

  • Βρετανικός FTSE: +0,12% στις 10.150,05 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: +0,99% στις 8.148,89 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: +1,28% στις 24.876,24 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: +1,28% στις 17.663,40 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: +1,36% στις 45.091,23 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές ανακάμπτουν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την Τετάρτη ότι αυτός και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουν συμφωνήσει σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» που αφορά τη Γροιλανδία. Ως αποτέλεσμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει πλέον υψηλότερους δασμούς στους ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε σε συνέδρους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, περιέγραψε το πλαίσιο ως περισσότερο «έννοια» σε συνέντευξή του στο CNBC με τον Τζο Κέρνεν, αναφέροντας ότι θα περιλαμβάνει συνεργασία ΗΠΑ-Ευρώπης για το προτεινόμενο σύστημα πυραυλικής άμυνας «Golden Dome» και την πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους στη Γροιλανδία. Όταν του ζητήθηκαν λεπτομέρειες, ο Τραμπ είπε: «είναι λίγο περίπλοκο, αλλά θα το εξηγήσουμε αργότερα».

Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τη Γροιλανδία και δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για το «Golden Dome».

«Μπορούμε να διαπραγματευτούμε για όλα τα πολιτικά θέματα· ασφάλεια, επενδύσεις, οικονομία. Αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την κυριαρχία μας. Έχω ενημερωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει», δήλωσε η Φρεντέρικσεν, σύμφωνα με μετάφραση από την Google.

«Το Βασίλειο της Δανίας επιθυμεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε εποικοδομητικό διάλογο με τους συμμάχους για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένου του «Golden Dome» των ΗΠΑ, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει με σεβασμό στην εδαφική μας ακεραιότητα», πρόσθεσε. Αυτό αναμένεται να μειώσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Αεροδιαστημικής και Άμυνας έκλεισε σταθερός.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άσκησε κριτική στην αντίδραση των ευρωπαϊκών ηγετών σε γεωπολιτικές απειλές κατά την ομιλία του στο WEF στο Νταβός.

Μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών και φαρμακευτικές εταιρείες

Οι μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών και φαρμακευτικών εταιρειών ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες στους δασμούς λόγω των εξαγωγών τους προς τις ΗΠΑ. Οι μετοχές του τομέα αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 2,3%, περιορίζοντας κάποια νωρίτερα κέρδη, ενώ ο τομέας της υγείας σημείωσε άνοδο 1,7%.

Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ μετά την αναστολή της έγκρισης από τους ευρωπαϊκούς βουλευτές.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τους δασμούς και τη Γροιλανδία και κάλεσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του να μην «απορρίψουν τη διατλαντική συνεργασία».

Η υποτίμηση του δολαρίου ήταν σημαντικό θέμα τον τελευταίο χρόνο, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την Αμερική. Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά το αμερικανικό νόμισμα έναντι ενός καλαθιού βασικών ανταγωνιστών, υποχώρησε 0,1%.

Οι επενδυτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα αξιολογήσουν τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Σε εκτενή συνέντευξη στο CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι έχει αποφασίσει για την επόμενη ηγεσία της τράπεζας και δεν ανησυχεί αν ο Πάουελ παραμείνει στην Κεντρική Τράπεζα.

Αλλαγές σε εταιρικά αποτελέσματα και μετοχές

Η Volkswagen ανακοίνωσε αύξηση καθαρής ταμειακής ροής περίπου 20% σε ετήσια βάση, με τη μετοχή να κλείνει 6,2% υψηλότερα την Πέμπτη, εν μέρει λόγω των ειδήσεων για τους δασμούς.

Οι μετοχές της Ubisoft κατέρρευσαν έως 35% το πρωί της Πέμπτης, μετά την ανακοίνωση σημαντικών αλλαγών στην οργάνωση και το κλείσιμο στούντιο και έξι παιχνιδιών, κλείνοντας τελικά με πτώση 36,6%.

Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Ευρώπης, υποχώρησε 3,2%. Ο CEO Άρμιν Παπέργκερ δήλωσε ότι αναμένει διεθνείς παραγγελίες ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος.

Η βρετανική ασφαλιστική Beazley απέρριψε προσφορά εξαγοράς 7,7 δισεκατομμυρίων λιρών από τη Zurich Insurance. Οι μετοχές της Beazley έκλεισαν 0,9% χαμηλότερα, ενώ η Zurich σχεδόν αμετάβλητη.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά πάνω από 1 μονάδα βάσης στο 4,471%, μετά από δημοσιεύματα ότι ο δήμαρχος του Greater Manchester, Άντι Μπέρναμ, ενδέχεται να επιστρέψει ως βουλευτής και να αμφισβητήσει τον Καγκελάριο Σερ Κιρ Στάρμερ για την ηγεσία του κόμματος.

Η βρετανική λίρα διαπραγματευόταν στο $1,3493, σημειώνοντας άνοδο 0,51% έναντι του δολαρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ