ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνέχεια στο μετεκλογικό ράλι του Nikkei 225 - Ξεπέρασε τις 58.000 μονάδες για πρώτη φορά
Χρηματιστήρια
09:51 - 12 Φεβ 2026

Συνέχεια στο μετεκλογικό ράλι του Nikkei 225 - Ξεπέρασε τις 58.000 μονάδες για πρώτη φορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έφτασε την Πέμπτη (12/2) ενδοσυνεδριακά στις 58.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του, επεκτείνοντας το μετεκλογικό του ράλι σε νέα υψηλά, τροφοδοτούμενο από την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην εγχώρια πολιτική και την οικονομική ατζέντα της κυβερνώσας κυβέρνησης.

Ο Nikkei στη συνέχεια μείωσε τα κέρδη του και διαπραγματεύτηκε οριακά υψηλότερα στις 57,663 μονάδες. Ο ευρύτερος Topix σημείωσε άνοδο 0,68%.

Οι ιαπωνικές μετοχές κατέγραψαν αρκετά νέα υψηλά τις τελευταίες ημέρες, τροφοδοτούμενες από το λεγόμενο «trade Takaichi», μετά την σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Sanae Takaichi στην Κάτω Βουλή, δήλωσαν παρατηρητές της αγοράς.

Η παγκόσμια επενδυτική εταιρεία GMO σημείωσε ότι η σαρωτική νίκη της Takaichi στις πρόωρες εκλογές της δίνει μια ασυνήθιστα ισχυρή, πολυετή εντολή να εφαρμόσει πολιτική, την οποία θεωρούν γενικά υποστηρικτική για τις αγορές και τον εταιρικό τομέα της Ιαπωνίας.

Ενώ οι μετοχές έχουν ανακάμψει και οι επενδυτές ομολόγων φαίνονται καθησυχασμένοι, η GMO σημειώνει ότι οι κίνδυνοι παρέμβασης θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν το γιεν πλησιάσει το 160 έναντι του δολαρίου.

Άλλες αγορές στην Ασία επίσης αγνόησαν τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία μισθοδοσίας των ΗΠΑ, τα οποία έχουν μειώσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και έχουν οδηγήσει τις αμερικανικές μετοχές χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο έως και 2,1% στο ιστορικό υψηλό των 5.466,9 μονάδων, πριν περιορίσει τα κέρδη του για να διαπραγματευτεί 1,82% υψηλότερα. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύτηκε σχετικά αμετάβλητος.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,42% στις πρώτες συναλλαγές.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,23%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,12%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Νέος κύκλος πλειστηριασμών για την είσπραξη «κόκκινων» οφειλών
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Νέος κύκλος πλειστηριασμών για την είσπραξη «κόκκινων» οφειλών

Λιανεμπόριο: «Αιμοραγεί» λόγω των ασιατικών πλατφορμών - «Καμπανάκι» της ΕΣΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Λιανεμπόριο: «Αιμοραγεί» λόγω των ασιατικών πλατφορμών - «Καμπανάκι» της ΕΣΕΕ

Σύνταγμα: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Μετρό
Ειδήσεις

Σύνταγμα: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Μετρό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές
Πολιτική

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία
Αναλύσεις

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:11

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
20/05/2026 - 10:06

Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Χρηματιστήριο
20/05/2026 - 10:02

XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Ανεμοδείκτης
20/05/2026 - 09:50

Ο Τσίπρας... πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

Πολιτική
20/05/2026 - 09:50

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:42

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

Ανακοινώσεις
20/05/2026 - 09:35

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:30

Πέθανε ο πρώην καλαθοσφαιριστής Κάρεϊ Σκάρι

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 09:24

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:10

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 09:00

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ