ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υποτονικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια
08:59 - 16 Φεβ 2026

Υποτονικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ήρεμα τη Δευτέρα (16/2), εδραιώνοντας τα πρόσφατα ισχυρά κέρδη, καθώς η αργία του Σεληνιακού Νέου Έτους οδήγησε σε περιορισμένο όγκο συναλλαγών, ενώ τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία αφαίρεσαν μέρος της δυναμικής από την ανοδική πορεία της αγορά.  

Η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν ήταν μεταξύ των αγορών που παρέμειναν κλειστές, αφήνοντας νομίσματα και ομόλογα σε υποτονική κίνηση, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα δέχθηκαν νέες πιέσεις.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι η οικονομία της αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,2% σε ετησιοποιημένη βάση το δ’ τρίμηνο του Δεκεμβρίου, πολύ χαμηλότερα από την πρόβλεψη για άνοδο 1,6%, καθώς οι κρατικές δαπάνες επιβάρυναν τη δραστηριότητα.

Τα απογοητευτικά στοιχεία υπογραμμίζουν το δύσκολο έργο που έχει μπροστά της η Πρωθυπουργός Sanae Takaichi και ενισχύουν την προσπάθειά της για πιο επιθετικά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.

Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,2%, έχοντας καταγράψει άνοδο 5% την περασμένη εβδομάδα. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,4%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε στις 8.937,10 μονάδες με κέρδη 0,22%, ενώ ο Nifty 50 στην Ινδία βρέθηκε σήμερα γύρω στις 25.563 μονάδες με κέρδη πέριξ του 0,35%.

Η τεχνολογικά προσανατολισμένη αγορά της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε κατά 8,2% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η Ταϊβάν κατέγραψε άνοδο σχεδόν 6% σε εβδομαδιαία βάση.

«Ο φόβος μας στην Ασία είναι ότι αν οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανακοινώσουν παύση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη διόρθωση στις μετοχές μνήμης που έχουν σημειώσει ισχυρό ράλι σε αγορές όπως η Κορέα φέτος», δήλωσε ο Nick Ferres, επικεφαλής επενδύσεων της Vantage Point.

«Παρότι η ανακατανομή κεφαλαίων πιθανόν να ευνοήσει τις αναδυόμενες αγορές, γινόμαστε ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις μετοχές μνήμης σε Κορέα και Ταϊβάν μετά την εξαιρετική τους απόδοση και ανατίμηση.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι
Ειδήσεις

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία

Νέες παραγγελίες bulk carriers από τον Αριστείδη Πίττα στην Κίνα
Ναυτιλία

Νέες παραγγελίες bulk carriers από τον Αριστείδη Πίττα στην Κίνα

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία
Ναυτιλία

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ