Πτώση στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στην ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Πέμπτη (19/2), επιστρέφοντας μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της Walmart και παρακολουθούσαν τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει πτώση 0,43% στις 49.450,41 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,27% στις 6.863,16 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει ζημιές 0,46% στις 22.650,61 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Walmart ενισχύεται κατά 2%, αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, οι προβλέψεις της εταιρείας για τα ετήσια κέρδη διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους εν μέσω της αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια θετική συνεδρίαση, η οποία στηρίχθηκε στα κέρδη των τεχνολογικών «Magnificent Seven», καθώς και στη δυναμική των μετοχών του χρηματοοικονομικού και του ενεργειακού κλάδου.

«Μια ανάκαμψη των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, σε συνδυασμό με μια παύση της εναλλαγής και της διεύρυνσης που έχει χαρακτηρίσει την πορεία της αγοράς φέτος, δεν θα ήταν έκπληξη τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Edward Jones.

«Οι πωλήσεις ήταν εκτεταμένες και αδιακρίτως κατανεμημένες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποτιμήσεις ενδέχεται ήδη να ενσωματώνουν σημαντικό βαθμό κινδύνου αναταράξεων σε σχέση με τα τρέχοντα θεμελιώδη μεγέθη», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Kourkafas επισήμανε ότι, παρότι η απαισιοδοξία στον τεχνολογικό κλάδο ενδέχεται να έχει διογκωθεί υπερβολικά, το ενδεχόμενο να ανακτήσει ο κλάδος σταθερή ηγετική θέση στην αγορά παραμένει αμφίβολο, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να ευνοεί τις κυκλικές μετοχές.