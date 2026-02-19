ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στην ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Χρηματιστήρια
16:48 - 19 Φεβ 2026

Πτώση στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στην ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Πέμπτη (19/2), επιστρέφοντας μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της Walmart και παρακολουθούσαν τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει πτώση 0,43% στις 49.450,41 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,27% στις 6.863,16 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει ζημιές 0,46% στις 22.650,61 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Walmart ενισχύεται κατά 2%, αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, οι προβλέψεις της εταιρείας για τα ετήσια κέρδη διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους εν μέσω της αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια θετική συνεδρίαση, η οποία στηρίχθηκε στα κέρδη των τεχνολογικών «Magnificent Seven», καθώς και στη δυναμική των μετοχών του χρηματοοικονομικού και του ενεργειακού κλάδου.

«Μια ανάκαμψη των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, σε συνδυασμό με μια παύση της εναλλαγής και της διεύρυνσης που έχει χαρακτηρίσει την πορεία της αγοράς φέτος, δεν θα ήταν έκπληξη τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Edward Jones.

«Οι πωλήσεις ήταν εκτεταμένες και αδιακρίτως κατανεμημένες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποτιμήσεις ενδέχεται ήδη να ενσωματώνουν σημαντικό βαθμό κινδύνου αναταράξεων σε σχέση με τα τρέχοντα θεμελιώδη μεγέθη», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Kourkafas επισήμανε ότι, παρότι η απαισιοδοξία στον τεχνολογικό κλάδο ενδέχεται να έχει διογκωθεί υπερβολικά, το ενδεχόμενο να ανακτήσει ο κλάδος σταθερή ηγετική θέση στην αγορά παραμένει αμφίβολο, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να ευνοεί τις κυκλικές μετοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η δήλωση της Κωνσταντοπούλου που ξεκίνησε μέρα και τελείωσε νύχτα! (video)
Ανεμοδείκτης

Η δήλωση της Κωνσταντοπούλου που ξεκίνησε μέρα και τελείωσε νύχτα! (video)

Σε έφεση κατά της προφυλάκισης προχωρά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»
Ειδήσεις

Σε έφεση κατά της προφυλάκισης προχωρά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&amp;P 500 σε νέο ρεκόρ
Χρηματιστήρια

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι
Χρηματιστήρια

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:46

Συνεχίστηκε με εντάσεις η δίκη για τα Τέμπη - Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος

Οικονομία
27/05/2026 - 17:40

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Εργασιακά
27/05/2026 - 17:32

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Πολιτική
27/05/2026 - 17:30

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:29

Fais Group: Η θυγατρική του ELSOL απορροφά την E-TENNIS

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 17:26

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στην κατηγορία Β

Ακίνητα
27/05/2026 - 17:22

ΕΤΑΔ: Η «OTUS I.K.E.» οριστικός πλειοδότης για το «Ξενία Βυτίνας»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:18

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα

Οικονομία
27/05/2026 - 17:15

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:10

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:07

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot

Ναυτιλία
27/05/2026 - 16:56

Celestyal: Ανανεώνει το χειμερινό της πρόγραμμα με διευρυμένη παρουσία στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:50

Ρωσικό τελεσίγραφο στην Αρμενία: Ξεχάστε το φθηνό αέριο αν ενταχθείτε στην ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 16:47

Panathēnea 2026: Η Alpha Bank δίνει δυναμικό «παρών» με επίκεντρο τον διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 16:44

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:35

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου - Οι ώρες και τα σημεία

Πολιτική
27/05/2026 - 16:30

Δημοσκόπηση Real Polls: Τσίπρας και Καρυστιανού «αφήνουν» το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:19

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:13

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ